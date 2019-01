Fitur recupera la mili por un día

Alcalá de los Gazules ha presentado un vídeo promocional con mensaje incluido de Alejandro Sanz. En él se hace un extenso recorrido por todo el municipio y, en su parte final, el cantante de raíces gaditanas se muestra junto a un poema : “Pobre de aquél pobrecito que no conozca Alcalá. Casas blancas, gente de oro, sol de estaño, la salá. Es chiquito mi tesoro... Plaza Alta y madrugá. Un espejo y las estrellas, es la sierra que va al mar. Pobre del pobrecito que no conozca Alcalá, que no aprenderá en su vida por qué en este pueblo todos sabemos volar”.

Q de Calidad y reconocimiento a Setenil

Otro de los momentos del día ha llegado con la entrega del reconocimiento de la Q de Calidad, que otorga el Instituto para la Calidad Turística Española, a varias oficinas de Turismo de ayuntamientos gaditanos. Uno de ellos ha sido Arcos y su alcalde, Isidoro Gambín, ha valorado que dicho organismo reconozca "la apuesta por la calidad en el ejercicio de su actividad y la prestación del servicio al cliente".También han sido protagonistas en este reconocimiento los ayuntamientos de Grazalema y Benamahoma. El alcalde de Grazalema, Carlos Javier García, fue el encargado de recoger el certificado, de manos de la secretaria de Estado de Turismo, Isabel Oliver, que ha presidido el acto, y del presidente del ICTE, Miguel Mirones. También lo ha recibido el alcalde de Vejer, José Ortiz, de manos de la ministra de Turismo, Reyes Maroto, que le hizo entrega de la certificación otorgada a la playa de El Palmar y la Oficina Municipal de Turismo.

Por su parte, Setenil figura desde hoy entre las once nuevas localidades que han sido reconocidas en Fitur por la Asociación de Pueblos más Bonitos de España y se sumará a los 68 que ya pertenecen a esta red. El acto ha sido presenciado por los once alcaldes, además del presidente de la Asociación, Francisco Mestre; la secretaria de Estado de España Global, Irene Lozano, y el subsecretario del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Fernando Valdés, entre otros. "Hoy es un día muy especial; os vamos a intentar trasladar la belleza de estos once pueblos, un referente del turismo de calidad, porque lo principal es la calidad y no la cantidad. Por eso decimos bien alto: ¡Yo soy de pueblo!", ha enfatizado el presidente de la Asociación.