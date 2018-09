Fernando Boy encabezará la lista de AxSí a las municipales

El concejal andalucista, Fernando Boy, responsable de Deportes durante la anterior legislatura en el Gobierno local, será quien encabece la lista de Andalucía por Sí (AxSí), que por primera vez participará en unas elecciones municipales bajo esas siglas.

Boy ha sido el único candidato que presentó su intención de liderar el partido en los próximos comicios de mayo de 2019 durante el proceso de primarias que se abrió el 17 de septiembre y que finalizó el pasado viernes.

Ayer, el secretario de organización de AxSí Puerto Real, José Manuel Acosta, dio cuentas del proceso e informó que "no es necesario realizar ninguna votación por sistema de primarias, la militancia local deberá únicamente refrendar la propuesta de Fernando Boy". Será en la asamblea que tienen previsto celebrar a finales de esta semana y que será abierta a la participación de la ciudadanía.

Acosta, quien también se encontraba entre las quinielas para liderar AxSí, explicó que estaba valorando presentar su candidatura para dar continuidad al trabajo iniciado hace meses, "pero entendí que había compañeros con más peso que yo para liderar nuestras listas, por eso preferí consultar a Fernando y animarlo para que fuese él quien nos representase".

Boy también recibió ayer el apoyo de sus compañeros del Partido Andalucista, a cuyo grupo municipal regresará en breve, ya que será quien sustituya a Maribel Peinado en el Ayuntamiento de Puerto Real. "Estoy seguro de que Fernando va a ser el próximo alcalde de Puerto Real porque no hay nadie que reúna las cualidades que tiene él", expresó el concejal del PA, Alfredo Fernández.

Por su parte, el propio Boy dijo dar el paso porque "me duele la situación en la que se encuentra nuestro pueblo y porque tengo detrás a un equipo muy preparado y con ganas de trabajar. No me presento para hacer un buen papel y lograr un número de concejales aceptable. Me presento para gobernar la ciudad y para dedicarme a ella por entero".