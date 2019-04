FACUA denunciará a los organizadores del Holi Festival de Puerto Real

FACUA Cádiz recomienda a los usuarios que hayan adquirido entradas para el “Holi Festival de Puerto Real”, cuya celebración estaba anunciada para el próximo 22 de junio, que reclamen a los organizadores la devolución de su importe y, en su caso, los daños ocasionados, tras el comunicado efectuado el pasado viernes por el Ayuntamiento de Puerto Real en el que avisaban de que el evento "carece de la necesaria licencia para su celebración".

A pesar carecer de autorización, los organizadores pusieron a la venta las entradas (ahora está suspendida), lo que, a juicio de FACUA Cádiz, supone una vulneración de lo establecido por la normativa que regula este tipo de espectáculos.

Por ello, la asociación va a presentar en los próximos días una denuncia contra los organizadores del festival ante la Consejería de Administración Pública, Competencia e Interior de la Junta de Andalucía, competente en esta materia, confiando en que la administración autonómica velará por los derechos de los usuarios, por lo que espera la apertura de un expediente sancionador a los organizadores.

Al mismo tiempo, FACUA Cádiz aconseja a los usuarios afectados que inicien las acciones pertinentes contra la promotora del evento (OK OK ESPECTACULOS S.L.), a la que deben exigir que les devuelva el importe íntegro de las entradas, incluyendo la posible comisión abonada a las plataformas utilizadas para su venta y, en su caso, el importe de los daños económicos generados por la no celebración del evento.