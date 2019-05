Éxito de la cuarta edición de 'Primavera en Río'

La cuarta edición de la fiesta ‘Primavera en Río’ volvió a ser todo un éxito. La organizaba el Parque Metropolitano Marisma de los Toruños y Pinar de la Algaida para dar la bienvenida a la nueva estación, con un amplio programa de actividades que arrancaron el pasado sábado a las once de la mañana y se prolongaron hasta la madrugada.

El Caño de la Cortadura, en la Playa de la Ministra, se organizó una gran fiesta del arte y la naturaleza, que contó con la participación de muchas entidades sociales y educativas. Y es que, como en anteriores ocasiones, pretendía propiciar una jornada de convivencia vecinal, con la que potenciar el uso de la zona sur de este parque metropolitano gestionado por la Consejería de Fomento, a través de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía.

Una de las iniciativas que incluía el programa era "El Gran Fregao de la Algaida", que cada mes de mayo lleva a cabo la limpieza del pinar y la playa con la ayuda de la comunidad vecinal, entidades sociales, educativas y ecologistas. En el Caño de la Cortadura se ofrecieron durante la celebración del festival, seis conciertos musicales a cargo de La Otra, Oh my Rita!, Cadipsonians, K., The Buffalo Blues y Jhan Beat.

La batukada Samba Wamba amenizó también el evento con sus ritmos brasileños, y los asistentes pudieron también disfrutar del espectáculo flamenco de la compañía de Carmen Guerrero. Junto a la oferta musical, el Festival “Primavera en Río” completo su programa con una muestra de productos agroalimentarios de la zona, un mercadillo artesanal, puntos violetas, en este caso de la mano del colectivo Alerta Púrpura, y exposiciones de activismo.

El encuentro contó también con talleres de juegos orientados a los más pequeños y servicio de bar, foodtrucks y cocina solar