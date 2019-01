EBiON inicia esta semana la negociación para instalarse en la antigua Delphi

La empresa EBiON European Energy Network SL no ha tardado ni un solo día en dar sus primeros pasos para instalarse en la antigua factoría de Delphi. Tras publicar este periódico la autorización de los administradores concursales para vender a esta firma las instalaciones de la fábrica que cerró en Puerto Real hace ya casi 12 años, los representantes de EBiON ya han contactado con el alcalde del municipio, Antonio Romero, para mantener esta semana un primer encuentro en el que sentar las bases de la llegada de este negocio.

Hay que recordar que, según la autorización de los administradores, esta empresa ha ofrecido un total de 6.540.000 euros, que es el mínimo exigido por los administradores en función de la última tasación que se realizó a dichos suelos e instalaciones. Pero EBiON ha solicitado un plazo de cuatro meses para elevar a público el acuerdo y formalizar la adjudicación, ya que en ese tiempo pretenden cerrar la financiación necesaria para la operación.

En este periodo habrá que concretar todos los detalles y, para ello, el alcalde del municipio dará cuenta a los representantes de la firma de los pasos a seguir. En declaraciones a este periódico, Romero ha explicado que “estamos encantados con que una nueva empresa se ubique allí y cree empleo; además tiene el perfil medioambiental que nosotros siempre hemos defendido, lo que le da un punto más a favor”.

El alcalde aclaró que, “si como se ha publicado esta empresa no quiere derribar las naves ni la estructura que permanece de la antigua Delphi, habrá que realizar modificaciones en el planeamiento, pero por eso nos vamos a sentar, para decirles a los representantes de EBiON que este Ayuntamiento estará abierto a colaborar para que los tiempos vayan rápido”.

Y tampoco olvidó a los extrabajadores de Delphi. Sobre este asunto, Antonio Romero recordó que “manifestaremos nuestra voluntad de que la nueva empresa cuente con ellos para poder tener un nuevo empleo”.

En este punto, Romero coincidió con el portavoz de UGT en Delphi (actual responsable de la Federación de Industria ugetista en la provincia), Antonio Montoro. Lo primero que pidió ayer el sindicalista fue “cautela”, porque “hay que esperar a que pasen esos cuatro meses y ver cómo se produce la venta”. Por ello, Montoro anunció que solicitarán una reunión formal a los administradores concursales de Delphi, “para que nos explique cómo se va a realizar esta operación”.

Y, como era de esperar, el responsable de UGT aseguró que “vamos a requerir a las administraciones que presionen para que este negocio cuente con los ex trabajadores de Delphi que llevan casi 12 años esperando una solución, y esta es una oportunidad que llevan mucho tiempo aguardando”.

Este periódico también quiso saber ayer la opinión al respecto de la Confederación de Empresarios de Cádiz (CEC). Su presidente, Javier Sánchez Rojas, aseguró que “todo lo que sea desbloquear el uso y puesta en carga de esta zona me parece bien, y ya tenemos ganas de ver cómo se pone en marcha”. Además, afirmó que “vamos a cumplir ya 12 años desde que se cerró la fábrica y no me gustaría esperar mucho más tiempo para ver cómo ese lugar vuelve a tener actividad”.

Sobre el hecho de que se pudiera exigir a EBiON que asuma a parte de los ex trabajadores de Delphi, Sánchez Rojas estimó que “no tienen que mezclarse ambas cosas”.

Como publicó este periódico en su día, la intención de esta compañía es desarrollar un proyecto industrial que supondría una inversión de 20 millones de euros y la creación de 200 a 250 puestos de trabajo. La intención de EBioN es rehabilitar todos los edificios industriales que aún siguen en pie en esta parcela pero también la urbanización y su entorno e instalar una conexión digital de cable de fibra óptica de gran capacidad para poder desarrollar los preacuerdos existentes para el establecimiento de un Hub de distribución basado en la movilidad eléctrica sostenible.