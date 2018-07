Díaz destaca la "mirada decente" de Andalucía ante la inmigración

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, reivindicó ayer la "mirada decente" de Andalucía ante la inmigración en el acto inaugural del Summer Camp 2018 de las Juventudes Socialistas Europeas -YES, en las siglas en inglés-, que se celebrará hasta el próximo sábado en Rota.

Ante las más de 1.000 personas que participarán en este evento durante estos días, la también secretaria general del PSOE andaluz destacó, en primer lugar, que en la comunidad gobiernan los socialistas desde el inicio de la democracia porque los ciudadanos "así lo han querido" y porque este partido "gobierna desde la bandera de la igualdad, poniendo a las personas en el centro de la vida pública y desde la solidaridad, la libertad, el respeto al entorno, el feminismo y la generosidad como tierra de acogida". Díaz se refirió, igualmente, a "la educación pública y de calidad" en Andalucía, aludiendo, entre otras cosas, a las matrículas universitarias bonificadas a los estudiantes que "se esfuerzan" para que "ningún gobierno de derechas echen a los hijos de los trabajadores de las universidades públicas"; a la "sanidad pública y universal", subrayando que "incluso en los peores momentos de la crisis económica no dejamos a nadie en el camino"; y a la Ley de Dependencia como una norma "con sello socialista", resaltando que "llevamos como bandera dar dignidad a las personas cuando más lo necesitan".

En la otra mitad de su intervención en el acto, que se celebró en la Escuela Municipal de Hípica, la presidenta de la Junta se centró en el presente y el futuro de la Unión Europea, dado el carácter internacional de este encuentro socialista. "Queremos que Europa cambie a mejor, que sea digna heredera de la Europa que se construyó sobre los valores de igualdad, libertad, justicia social y solidaridad", aseguró.

Díaz añadió que "en estos años Europa nos ha fallado a todos, especialmente a los países del sur". En este sentido, la secretaria general de los socialistas andaluces manifestó que "tiene que ser la Europa de las personas, que entienda que sólo merece la pena si los ciudadanos se sienten reconocidos y si no se deja a nadie en el camino, una Europa que no mire para otro lado ante la insoportable tasa de desempleo juvenil".

La presidenta de la Junta lamentó que hay "incertidumbres, riesgos y miedos en el camino", con "ataques" procedentes de "nacionalismos excluyentes y egoístas", y "otras amenazas", como "el populismo, la xenofobia y el racismo".

Volviendo al fenómeno de la inmigración, Díaz reclamó "una Europa con una mirada decente a lo que está pasando en el Mediterráneo". A este respecto, Díaz afirmó que la UE "tiene que exigir a todos los países que tengan una solidaridad compartida, si no quiere entregar este proyecto común al racismo, la xenofobia y el antieuropeísmo". Según agregó, "no vale dejarlo a la voluntad de los gobiernos", aunque los haya "decentes", como el presidido por Pedro Sánchez en España y por Antonio Acosta en Portugal.

Por otra parte, con vistas a las elecciones europeas del próximo año, Díaz opinó que suponen "una ventana de oportunidad". En este punto, aseveró que "los valores de la socialdemocracia no están en crisis, sino que a veces lo están los partidos cuando no saben defenderlos y los ciudadanos no los reconocen en aquello que representan: la igualdad, la libertad, la justicia, la solidaridad, el feminismo y el ecologismo". A su juicio, en los comicios venideros "se va a decidir la Europa que queremos". "No puede cometer los mismos errores de austeridad a ultranza y estabilidad para las grandes cifras, pero no para las personas", apostilló en su discurso.

En la inauguración del YES Summer Camp intervinieron un nutrido grupo de líderes socialistas europeos; la presidenta de la Diputación de Cádiz y secretaria provincial del PSOE, Irene García; y el alcalde de Rota y responsable local del partido, Javier Ruiz. Al término del acto, la presidenta autonómica mantuvo un encuentro con representantes de los trabajadores del aeropuerto de la Base Naval para abordar el conflicto junto a García y Ruiz.