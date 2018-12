Denuncian a Philips por el alumbrado ornamental

El Ayuntamiento de Vejer ha presentado una denuncia a la empresa multinacional de tecnología Philips, proveedora de los 43 proyectores de tecnología Led que se instalaron en el municipio aprovechando una subvención europea, y que pretendían servir para alumbrar ornamentalmente los edificios emblemáticos con un ahorro energético, ante la falta de respuesta tras la solicitud de cambio de los mismos al no cumplir la calidad requerida.

“Presentamos esta denuncia después de un año y medio donde nos han dado pares y nones sobre la reposición y cambio integral de todos los proyectores que no han cumplido con los estándares de calidad prometidos, todo a pesar de que se eligió una marca de reconocida trayectoria para garantizar su calidad.”, explica el teniente de alcalde, Daniel Sánchez.

Este proyecto piloto fue conseguido para Vejer como cabecera de comarca para servir de modelo en el ahorro energético en la iluminación ornamental, con una subvención íntegra que supuso un desembolso para la Unión Europea (UE) de 208.000 euros para los proyectores instalados.

“Desde el principio siempre nos han asegurado desde la empresa distribuidora que se iban a cambiar la totalidad de los proyectores por unos con unas características similares, pero con un rendimiento mucho mayor debido al avance conseguido en este tiempo en tecnología Led, incluso habíamos programado ya su instalación para este mes de diciembre, pero en su última comunicación nos indicaron que solo se haría en una parte, algo a lo que no estamos dispuestos en absoluto”, añade Sánchez.

Este responsable municipal añade que se seguirá insistiendo, “a pesar de que a este Ayuntamiento no le costó un solo euro, el dinero público es de todos y no estamos dispuestos a que se engañe a la Administración Pública con un producto que ha dado muchos problemas en cuanto a la meteorología, cosa que no es admisible en una instalación que se puso con todas las garantías que ofrecía el proyecto técnico redactado por una ingeniería”.

Además de presentar este contencioso para el que ya se ha recopilado toda la documentación, se trasladará este incumplimiento de la empresa a la Diputación de Cádiz, a los verificadores de la Unión Europea y al resto de municipios de España a través de la federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para que “tengan en cuenta el incumplimiento de dicha empresa multinacional”.

Daniel Sánchez asegura que para la próxima primavera, de una forma u otra, estará de nuevo funcionamiento el alumbrado ornamental.