UGT y USO se suman a las movilizaciones de los ex Delphi

Los sindicatos UGT y USO se suman a las movilizaciones anunciadas por el colectivo de ex trabajadores de Delphi. El representante ugetista, Antonio Montoro, ha asegurado esta mañana que en pocos días ambos sindicatos se reunirán con la asociación que representa a casi medio millar de afectados y que se coordinarán para llevar a cabo esa protesta.

El fondo del asunto radica en la denuncia interpuesta contra casi mil ex empleados que participaron en cursos de formación tras el cierre de la factoría. Como consecuencia de ello, la Seguridad Social les reclama la devolución de las cotizaciones cobradas indebidamente, a su juicio.

Ahora, los sindicatos y el propio colectivo de ex empleados reclaman una solución al sentirse los grandes afectados de "un problema que fue y es político". Montoro ha afirmado a este periódico que "nos vamos a coordinar y cada sindicato va a presentar ese contencioso en representación de sus afiliados, y esta vez serán los cuatro sindicatos (CCOO, UGT, CGT y USO)".

Sobre la movilización anunciada por los ex empleados, Montoro cree que "vamos a estar todos juntos porque esto es un problema que lo crearon los políticos y tienen que ser los políticos los que lo arreglen; cuando se firmó el protocolo se decía que quien no lo siguiera se quedaba fuera de la recolocación y ahora no podemos pagar las consecuencias los trabajadores de lo que nos hicieron firmar". Por eso, una vez se produzca la reunión entre ambas partes, se pondrá fecha a esa primera movilización anunciada, que podría producirse en el plazo de pocas semanas.