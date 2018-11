Los ex Delphi vuelven a la calle con un lema: "Dejadnos en paz"

Aproximadamente un centenar de extrabajadores de Delphi ha vuelto hoy a manifestarse en Cádiz capital. Hacía mucho tiempo que no lo hacían, pero el hartazgo y la situación límite que viven muchos de ellos los ha llevado a dar un nuevo paso que, como han explicado esta mañana, no será el último.

Francisco Senra, portavoz del colectivo, junto a los portavoces de UGT y USO, Antonio Montoro y Miguel Paramio, han encabezado una protesta que ha llevado a los exempleados a recorrer la distancia entre la Plaza de España y la Subdelegación.

Tanto en un sitio como en otro han sido recibidos por sus responsables, Juan Luis Belizón (delegado de la Junta en Cádiz) y José Pacheco (subdelegado del Gobierno en Cádiz). Allí han aprovechado para recordar que "somos víctimas de todo esto, nos metieron aquí por una decisión política y tiene que ser una solución política la que nos saque de aquí. Pero sobre todo, que nos dejen en paz, dejadnos tranquilos; ya nosotros nos encargaremos de buscar un trabajo", ha dicho sensiblemente enfadado Francisco Senra.

Lo ha hecho porque, "además de no tener trabajo como nos prometieron, ahora encima nos reclaman que devolvamos unas cuotas a la Seguridad Social y muchos hoy no han podido venir a esta manifestación porque no tienen ni para pagar el autobús".

En esta línea, el portavoz de UGT, Antonio Montoro, ha explicado que así se lo han transmitido a los responsables de la Junta y el Gobierno en la provincia, tal como él mismo hizo días pasados en Chiclana con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Ha detallado Montoro que, actualmente, están afectados por esta reclamación judicial unos 900 ex trabajadores: alrededor de 150 que hoy trabajan en Alestis; unos 300 prejubilados, y los casi 500 que se encuentran sin trabajo y, muchos, alrededor de 300, sin cobrar ya ninguna prestación.

Por eso, como ha dicho Miguel Paramio, "hay que insistir porque es el momento de que nos den una solución; ahora gobierna el mismo partido en Cádiz, en la Junta y en el Gobierno, así que tenemos que intentarlo"