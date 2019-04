Defensa rebaja una sanción a un guardia civil de 6 a 2 meses sin sueldo

El Ministerio de Defensa ha rebajado de seis a dos meses sin empleo y sueldo la sanción impuesta a un guardia civil de El Bosque por “vulnerar la neutralidad o independencia política en el desarrollo de su actuación profesional”.

La Dirección General de la Guardia Civil sancionó en primera instancia a este agente por cometer una infracción disciplinaria “muy grave” al participar en un pleno municipal celebrado en diciembre de 2016 en el pueblo serrano de El Bosque.

La Plataforma Abriendo Caminos Sierra de Cádiz –en la que se integran Ecologistas en Acción y Ama Natura– defendió en su día que dicho agente intervino en el pleno, previa autorización de la Alcaldía, para hablar sobre el proyecto de un vivero de la Asociación Amigos del Bosque, a la que pertenece. En dicho pleno, el guardia civil, que responde a las iniciales V.C.C., pidió que se le cediera al colectivo una parcela municipal para la instalación de un vivero de plantas autóctonas.

Así las cosas, la Dirección General de la Benemérita sancionó a este agente por la “violación de la neutralidad o independencia política en el desarrollo de la actividad profesional”, castigándole a seis meses y un día sin empleo ni sueldo, la pérdida de su destino en el puesto de la Sierra y la imposibilidad de solicitar otro durante dos años en la Comandancia de Cádiz. Para la AUGC, Asociación Unificada de Guardias Civiles, “estaba condenado prácticamente al destierro”.

El guardia civil presentó un recurso de alzada ante el Ministerio de Defensa, que ha estimado parcialmente los argumentos de la defensa ejercida por el letrado la AUGC Cádiz, Pablo Martín Bejarano, y ha reducido la sanción a dos meses de empleo y sueldo (lo que no conlleva pérdida de destino), al considerar la falta como grave (no muy grave). En el recurso de alzada, según la AUGC, se estima que el agente no vertió críticas sobre la alcaldesa de El Bosque.