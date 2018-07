Cuarenta años de puntadas en las paredes del Centro San José

Hasta el próximo 29 de julio se puede visitar en el Centro Cultural San José una original exposición, la primera que acoge el centro de estas característica: más de cien trabajos realizados con la técnica del Petit Point (la mitad del punto de cruz). Su autor es Guillermo Lora Muñoz, que realiza estos trabajos desde hace casi cuatro décadas.

Fue en el año 80 cuando se acercó a esta técnica. "Durante mi viaje de novios a Madrid mi mujer compró uno de estos tapices para hacerlo y le dije que me comprase uno. Yo era muy nervioso y creí que me podría relajar. Desde entonces estoy enganchado", explica Lora. Aunque en un principio compraba el papel pintado ahora se enfrenta a la tela en blanco y que él mismo va dibujando, creando las escenas que mas le gustan. En la muestra hay desde rincones de la provincia de Cádiz a edificios de Estados Unidos o paisajes y escenas taurinas o religiosas.

En un lugar privilegiado de la muestra está el particular homenaje de Lora a Leonardo Da Vinci, con dos cuatros que representa a 'La Gioconda' y 'La última cena'. "Han sido los más complicados", reconoce el autor. "El de la cena tardé mas de un año en hacerlo", recuerda.

Aunque no es la primera vez que expone reconoce que ver sus tapices en el Centro San José es la culminación de un sueño porque "siempre he querido reunir aquí todos mis trabajos". La muestra recibió ayer la visita del concejal de Cultura, Alfredo Charques, quien felicitó al autor por su minuciosa dedicación e invitó a la ciudadanía a no perderse la exposición.