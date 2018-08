Cruz Roja califica de "muy tranquilo" el verano en cuanto a intervenciones

Cuando el verano está a punto de afrontar ya la última quincena fuerte de temporada alta, desde Cruz Roja, entidad encargada de prestar el servicio de atención y socorrismo en las playas de la localidad, aseguran que está siendo una temporada estival especialmente tranquila en lo que a intervenciones en el litoral chiclanera y a actuaciones de rescate se refiere.

En este sentido, desde el puesto central de la entidad en la segunda pista se asegura a pregusntasde este medio que "afortunadamente estamos realizando trabajos más de ambulatorio que de salvamento marítimo. La mayoría de las incidencias registradas en la costa son traumatismos o golpes de calor en las playas".

La Barrosa es la playa más accesible de nuestras costas, de las que gestiona Cruz Roja"

Tal es el caso, que incluso una circunstancia que está generando impoprtantes problemas en otras zonas del litoral gaditano y andaluz, como es el caso de la presencia de medusas en el agua, en Chiclana no está teniendo tanta repercusión.

En este sentido, pese a las incidencias causadas por la gran afluencia de medusas que se están registrando en muchos puntos del litoral gaditano como Valdelagrana, en El Puerto, o en algunas de las playas de Algeciras, la costa local no se está viendo tan afectada ya que, según aseguran desde Cruz Roja, estos incómodos visitantes parece que no han elegido las playas de Chiclana para alojarse y ser el fastidio de los bañistas. "Al estar el mar en calma no ha habido grandes incidentes con respecto a las medusas. Es verdad que algunos días, muy pocos, se han registrado de 10 a 15 incidencias debido a este tipo de picaduras o, en muchos casos, por los restos de medusas que llegan hasta la playa de La Barrosa, registrándose esos días de uno a cinco casos en Sancti Petri", resaltaba el coordinador de playas de Cruz Roja, José Antonio Rodríguez.

Asimismo Rodríguez destaca que estas incidencias han sido en su mayoría de carácter leve. "El 90% de los niños que han sufrido alguna picadura de medusa en la orilla ha sido patologías leves", afirma el coordinador de Playas de Cruz Roja, aunque pueda parecer que este tipo de incidencias está siendo abundate.

Al parecer, este año ni siquiera han visto ninguna medusa, por lo que el coordinador intuye que "las pocas picaduras que hemos atendido han sido en la mayoría de los casos de menores y en la orilla de playa. Así que al no aparecer ningún resto de ninguna medusa, suponemos que son los propios restos en descomposición de las medusas, que también son capaces de producir estas incidencias".

Desde Cruz Roja aconsejan que todo aquel que crea que ha sufrido alguna picadura de medusa, no se lave la herida con agua dulce ni tampoco se frote. "En la mayoría de los casos con seguir en el mar la herida se cura y se elimina el veneno de manera más rápida. Aconsejamos el mismo procedimiento si se queda algún tentáculo. No intentar quitarlo, sino con el mar se elimina solo. Si persisten las molestias y se agravan o no se ha despegado el tentáculo, es aconsejable acudir al botiquín más cercano", explicaba José Antonio Rodríguez.

Por otra parte, en la jornada de ayer tuvo lugar un encuentro en la segunda pista de la playa de La Barrosa donde se dieron a conocer los nuevos vehículos que la entidad ha incorporado para este verano. Con este fun se llevó a cabo una visita por parte del alcalde, José María Román, en la que estuvo acompañado por la nueva delegada municipal de Playas, Ana González, tras la salida de Joaquín Páez del equipo de gobierno para incorporarse como presidente a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivis, el presidente de Cruz Roja en Chiclana, Antonio Piñero, y el coordinador provincial, Javier Gil. Así pues, el nuevo material consta de una tabla de surf autopropulsada, que facilitará el rescate y la rapidez en la intervención; una moto de agua, que permitirá los días de mayor marea poder salir sin riesgo y con más rapidez desde la misma arena de la playa, así como un vehículo cuatro por cuatro pequeño, que permitirá el desplazamiento de las patrullas dentro de la arena. Además, en dicho encuentro los técnicos realizaron demostraciones en vivo de cómo funcionan estos nuevos vehículos, llevando a cabo simulaciones de diversos rescates durante la mañana.

Durante la visita, el alcalde señaló que se trata de vehículos que van a ayudar a la movilidad y el rescate, destacando que todo marcha dentro de la rutina y la normalidad, en cuanto a asistencias, rescates y pequeñas atenciones en el puesto central. "Esto es así, porque se ha hecho un esfuerzo importante de inversión, acometido desde el Ayuntamiento, que ha pasado de los 500.000 euros para atención de servicios a los más de 800.000 euros. Una playa de la calidad de la nuestra también debe tener los mejores servicios y por ello se han incrementado los servicios de socorrista, de torretas de vigilancia y de medios mecánicos, porque la industria turística de Chiclana tiene su base en la playa", señaló.

"Todos el conjunto de los operarios de Cruz Roja, servicios municipales y empresas asistenciales están realizando una gran labor, porque el verano se está desarrollando francamente bien y estamos por encima del lleno", ha señalado el alcalde, quien también incidió en la importancia que están teniendo este año iniciativas como el Concert Music Festival, "siendo un motor de atracción turística importante junto con la playa. Esto hace que estemos ahora mismo por encima de las 300.000 personas y eso se está dejando notar en la economía y el empleo de la ciudad". "Todas las medidas que se han venido tomando de cara a los servicios, genera una mayor satisfacción para todos, haciendo que Chiclana sea una de las playas más accesibles del país", resaltó el regidor.

En este mismo sentido, Javier Gil especificó que, por servicios, medios e infraestructura "La Barrosa es la playa más accesible de nuestras costas, de las que gestiona Cruz Roja". "No sólo se trata del servicio que damos aquí en la arena para personas con movilidad reducida, sino que disponemos de vehículos de transporte adaptado de la Cruz Roja que hacen que este servicio sea accesible a todos los ciudadanos, porque los traen desde sus domicilios hasta aquí", explicó el coordinador de Cruz Roja.