Costas termina 40 actuaciones por los destrozos de 'Enma' en las playas

Marzo. El temporal 'Enma' se lleva por delante la arena de muchas playas en la provincia y, aún más, causaba grandes desperfectos en paseos marítimos, accesos a las playas y escolleras. Quedaban unos dos meses para la temporada alta y la inversión se hacía más que necesaria. En abril el Gobierno central anunciaba, no sin antes varias polémicas entra administraciones, 20 millones de euros para obras de emergencia en el litoral gaditano, unos trabajos que la Demarcación de Costas da por terminados en su gran mayoría, cumpliendo los plazos, según aseguraron fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Cádiz.

La administración, ahora del PSOE y del PP cuando se anunciaron, ha señalado que entre la última semana de junio y la segunda de julio han ido finalizando los numerosos trabajos, dependiente de Costas, que se han realizado a lo largo de la costa de la provincia, aunque aún quedan algunos en proceso en varios municipios. El listado facilitado con las actuaciones y las zonas -aparte de los que han podido hacer los propios ayuntamientos- explica que han terminado un total de 40 actuaciones, que van desde la regeneración de arena, a reparaciones de muros, arreglos de socavones reposiciones de accesos, rampas, barandillas y dragados, entre otros. Quedan 8 para acabar, algunas previstas para estar lista esta misma semana, ya que los datos fueron facilitados a final de la pasada.

Si se hace un repaso por localidad, en Cádiz quedan aún proyectos. En el Paseo Quiñones, que une la playa de La Caleta con el Castillo de San Sebastián, Costas tiene en proceso la limpieza, desescombro, saneamiento y refuerzo de la estructura, así como la regeneración de la muralla y pavimento. Según indicaron, estos trabajos "llevan más tiempo por la ubicación". Muchos de los trabajo se tienen que hacer de manera manual porque no caben las máquinas y ciertos trabajos se interrumpen porque es necesaria la marea baja para realizarlos, explican desde la Demarcación. En cuanto a la actuación del Campo del Sur, "es necesario un estudio técnico para ver qué medidas se van adoptar". Además hay una segunda fase de las obras en la Punta de San Felipe en marcha. Ya se han realizado las obras emergencias para la reparación de daños y están trabajando en la reparación y refuerzo de paseos, murallas y baluartes. En esta ciudad ya se finalizó la colocación de bloques en el Baluarte de San roque, la reparación del muro y murete frente al Club La Caleta y la reparación y recolocación de la escollera en los espigones de la Playa Santa María, apunta el informe facilitado por Subdelegación.

Siguiendo por la Bahía de Cádiz, también está lista la playa del Río San Pedro, donde reparó el muro, paseo peatonal y escollera y aportación de arena. En San Fernando se ha terminado todo -reparaciones de accesos a las playas, pavimentos en paseo, refuerzo de escolleras o defensa del frente costero y reposición de elementos urbanos- salvo la regeneración del ecosistema dunar, que está en proceso, apuntan desde Costas.

En El Puerto, Fuentebravía -una de las playas más perjudicadas por los temporales-, presenta un estado adecuado. Los trabajos de regeneración se llevaron a cabo un poco tarde (durante la última semana de junio) pero esta tardanza pasó más desapercibida por dos motivos: la poca afluencia de bañistas que han visitado la zona durante los primeros meses de verano, debido al tiempo desapacible) y la inauguración a primeros de julio del paseo peatonal Blas de Lezo que une Fuentebravía con Las Redes. En relación a este último punto, ha merecido la pena esperar, ya que la zona ha ganado tanto en comodidad como en belleza. No obstante, las cosas parecen que no andad igual de bien por la playa de La Puntilla y no por las obras de emergencia, sino porque aún continúa en el agua el velero que quedó varado en abril pese a dos intentos realizados.

En Chiclana, la regeneración de las playas finalizó a finales de junio. En La Barrosa hubo un aporte entre 400.000 y 450.000 metros cúbicos, con una inversión aproximada de cuatro millones de euros para sus seis kilómetros de longitud. Y, además, cumpliendo los plazos, lo cual era fundamental, entendiendo que se trata de una zona hotelera de gran incidencia económica. En este sentido, cabe resaltar que la costa chiclanera ha sido el enclave de España donde mayor cantidad de arena se ha aportado.

En Rota, la semana pasada ultimaban algunos trabajos. Se han hecho reparaciones en la playa de la Costilla y de Piedras Gordas y en Punta Candor se han reparado los accesos, escaleras, rampas y recuperación de la escollera. Mientras, en Sanlúcar, ya han concluyeron lo previsto en Bajo de Guía y el dragado para facilitar el paso de barcos y que no queden encallados. En Chipiona, por su parte, se restauró la balaustra en la playa Cruz del Mar, también los accesos en Montijo y Camarón y está en proceso la protección dunar, con la instalación de malla cinegética, según el listado que apuntan desde la Subdelegación.

En la zona de la Janda, han acabado las reparaciones en la playa del Carmen, Zahora, La Hierbabuena, Zahara y Caños de Meca, con mejoras en el paseo marítimos en Barbate, retiradas de arenas y arreglos de escolleras. Está en proceso aún los trabajos en el paseo marítimo de Los Caños. En Conil, en cuanto a estas obras de emergencia se refiere, Costas da por terminados las reparaciones en la Fontanilla, Roche y los Bateles y en Vejer, también concluyó la retirada de arena de los accesos y la reparación de elementos en El Palmar.

Por último, por el Campo de Gibraltar, en Tarifa, zona turística por excelencia, está en proceso, indican desde Costas, la reparación y el refuerzo del puente de Las Palomas. Están realizadas la limpieza y reparación de accesos en Los Lances, la reparación de accesos en Bolonia y los accesos, pasarelas, retirada de arena y reparación de escollera en Valdevaqueros. En Algeciras ya se hizo el relleno de arena en las playas del Rinconcillo y Getares, así como en la Playa de Palmones, en los Barrios, y Guadiaro , en La línea.

Aunque muchos de los trabajos han empezado y acabado con la temporada estival encima, desde la Subdelegación del Gobierno y Costas apuntan que se han cumplido los plazos, teniendo en cuenta que no fue hasta final de abril cuando se aprobaron la emergencia de las obras. En Cádiz han significado la inversión de 20 millones de euros para daños prácticamente en 40 kilómetros de costa.