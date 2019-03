El Consorcio pedirá a la adjudicataria que subsane las deficiencias del servicio del 085

El Consorcio de Bomberos ha contestado esta mañana a las quejas expresadas por el personal de la Sala del 085 y que recogió este medio en su edición de hoy.

En un comunicado de prensa, el Consorcio ha puntualizado "que el personal que atiende la Sala de Emergencias no pertenece al Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz, si no a la empresa Ferrovial Servicios, ya que el CBPC licitó este servicio siendo adjudicataria esta empres".

Además asegura el comunicado que "el año anterior, respondiendo al compromiso adquirido con los trabajadores, se realizó un estudió para la recuperación del servicio, no pudiendo llevarse a cabo al ser inviable y no poder garantizar, en modo alguno, la continuidad del personal que actualmente presta el servicio. No obstante, algunos trabajadores ya habían denunciado esta situación, y un de un pronunciamiento judicial desestimaba las pretensiones de ser considerados trabajadores del Consorcio de Bomberos".

"Que el CBPC, en el caso de detectar incumplimientos en el contrato firmado con la empresa adjudicataria, requerirá que sean subsanados. Puntualizar que se han implementado mejoras indicadas en el pliego como la formación de reciclaje en el puesto de trabajo, incluyendo la aplicación Séneca y Dispatcher, o la dotación de uniforme a los operadores. También se ha creado una bolsa de trabajo, con personal formado para atender las necesidades del contrato de servicios: refuerzos en los meses de julio, agosto y septiembre, operador adicional en turno de tarde o riesgo de mayor incidencia de llamadas".

Afirman que en 2017 se presupuestaron más de 400.000 € para la mejora del aplicativo de la Sala de Emergencias, "procediéndose a lo largo de dicho año a la confección del pliego de condiciones técnicas, pliego de gran complejidad por su alcance. Posteriormente, tras la entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos del Sector Público, el procedimiento de licitación y adjudicación varió, generándose una importante ralentización en las contrataciones, para adaptarse a los nuevos requerimientos de la Ley. Esto provocó que expedientes sufrieran retrasos importantes, encontrándose el Consorcio en la actualidad, trabajando para que esta y otras contrataciones puedan ser adjudicadas con la mayor celeridad posible. El pliego de condiciones técnicas de la Sala del 085 ya ha sido adaptado a los nuevos requerimientos legales e incluso a las mejoras técnicas producidas en el último año, estando prevista la publicación de la licitación de estas mejoras en los próximos meses".

Por último afirma el comunicado que durante todo este procedimiento, en febrero de 2018 se produjo la integración de la Sala de Emergencias del 085 con 112 Andalucía,