El Consistorio unirá a la fiesta de la Patrona una oferta de ocio

Tal y como han decidido los vecinos de Puerto Real, el próximo 11 de febrero, día en el que se celebra la festividad de la Virgen de Lourdes, Patrona de la ciudad, será festivo local. Será el pleno quien lo apruebe en próximas fechas para que la decisión ciudadana sea oficial.

Por ello, el Ayuntamiento de Puerto Real, a través de las concejalías de Cultura, Fiestas y Turismo, todas bajo la dirección del concejal de Equo, Alfredo Charques, quiere organizar algunas actividades para que esa jornada tenga también un espacio de festivo al margen de la celebración religiosa.

Charques quiere que el día festivo tenga actividad más allá de la celebración religiosa

Como es habitual, ese día será el que la Virgen de Lourdes recorra las calles del centro en procesión y a ello se sumarán otras citas, organizadas por el Ayuntamiento, "para dar contenido al festivo del 11 de febrero, más allá de la celebración religiosa", dice Alfredo Charques.

El concejal insiste en que "a la administración pública no nos corresponde entrar en el sentimiento religioso de la ciudadanía. Tenemos que respetar todas las celebraciones que se realicen en ese ámbito pero la laicidad del Estado es algo que no es discutible". Así, el objetivo municipal de ese día será intentar dinamizar el sector hostelero y de ocio. "Es para lo que, en definitiva, debe servir un día de fiesta. Intentaremos que también haya opciones para quienes no asistirán a la procesión e incluso para que quienes sí lo hagan puedan completar el día con otras actividades. No se trata, ni mucho menos, de rivalizar ni contraprogramar con una actividad que entendemos que resulta interesante para mucha gente, sino de que todo el mundo encuentra algo atractivo", explicó Charques.

Para ello ya se barajan algunas propuestas. "Entendemos que es un día de tradiciones por lo que quizás sea interesante completar esa jornada con actividades que ayuden a mantenerlas, como juegos o bailes populares para los más pequeños que, probablemente, serán sus principales destinatarios.