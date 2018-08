Ciudadanos pide la ampliación de la temporada de playas a octubre

Ciudadanos (Cs) reclamó ayer al Gobierno municipal del PSOE que ejecute el acuerdo plenario del pasado mes de febrero relativo a "la ampliación de los servicios de playas hasta octubre".

El portavoz de este partido de la oposición, Javier Gómez Porrúa, recordó que el Pleno del Ayuntamiento aprobó entonces una propuesta de Cs a tal fin con el apoyo de todos los grupos políticos de la Corporación local, excepto el PSOE, que se abstuvo. En concreto, la moción recoge "la ampliación de la temporada oficial de playas", de tal manera que, más allá del periodo estival que va de junio a septiembre, incluya también, por un lado, los meses de abril y mayo, "en los que no se llevó a cabo", y, por otro, el de octubre.

Gómez Porrúa demandó al alcalde, el socialista Víctor Mora, que dicho acuerdo "se ponga en práctica en esta temporada estival para continuar ofreciendo los servicios básicos en las playas de Sanlúcar, ya que aún estamos a tiempo de ampliar hasta el mes de octubre el interés turístico de la ciudad y, de este modo, seguir sacando rédito económico y social para el fomento del empleo y la creación de riqueza en el comercio de nuestra localidad, una situación que no se está cumpliendo, por lo que está generando malestar en el tejido social del municipio". A su juicio, "la dejadez de Víctor Mora evita la generación de riqueza en la ciudad".

En palabras también del portavoz de Cs, "no tiene sentido que las poblaciones de nuestro entorno amplíen sus temporadas de playas y, sin embargo, Sanlúcar no avance por culpa de la política de improvisación y parcheo del Gobierno socialista". A este respecto, Gómez Porrúa exigió al regidor sanluqueño que "asuma la importancia que tiene el turismo para nuestra ciudad", de modo que "no lo deje en manos de promesas para la campaña electoral del próximo año", en alusión a los comicios municipales previstos para 2019.

En declaraciones realizadas en el propio litoral de la localidad,el concejal de Cs agregó que "Sanlúcar es más historia, más servicios de playas, más economía y, sin duda alguna, más turismo, porque tenemos un clima y una ciudad que invita a que saquemos rédito económico de una manera privilegiada".