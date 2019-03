Paco Cabaña se despide de su cargo tras no repetir en las listas

Francisco González Cabaña se ha despedido en las redes sociales de su cargo tras la decisión del Comité Federal de no incluir su nombre en la próxima candidatura para el Senado, donde ha estado en la última legislatura.

Hoy el Comité Federal de mi partido ha decidido que no forme parte de la candidatura al Senado en las próximas elecciones generales. Todo lo que he sido en política se lo debo a la confianza de las sucesivas direcciones del PSOE y el apoyo de la ciudadanía que me han votado. — paco cabaña (@Pacogcabana) 18 de marzo de 2019

El histórico dirigente socialista ha resaltado que "todo" lo que ha sido en política se lo debe "a la confianza de la sucesivas direcciones del PSOE y el apoyo de la ciudadanía" que le ha votado. "A todos, ciudadanía y PSOE, mi eterno agradecimiento por las oportunidades que me brindaron. Desde la libertad de no tener cargo que me modere seguiré estando en el apoyo permanente a las ideas que mi partido defiende porque son las mias propias", afirma en sus cuentas en las redes sociales.

Cabaña, que ha sido secretario provincial del PSOE en Cádiz, presidente de la Diputación y alcalde de Benalup-Casas Viejas, se muestra en su publicación convencido de que "hay vida “inteligente” más allá de los cargos institucionales, pero esa vida seguirá siempre teñida de rojo, de puños y rosas rojas". "Ahora más que nunca PSOE", termina antes de agradecer el "cariño, la compresión", y también sus "errores".

El PSOE federal aprobó este domingo las candidaturas definitivas al Congreso y el Senado en las próximas elecciones, tumbando la propuesta de los socialistas gaditanos. La lista por Cádiz para el 28 de abril estará encabezada por el magistrado Fernando Grande-Marlaska, número 1 al Congreso, y María Jesús Castro, al Senado.