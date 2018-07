CSIF denuncia la "situación crítica" del servicio médico en Puerto ILa Guardia Civil interviene 300 kilos de hachís en un vehículo en La Línea

El sindicato CFIS denunció ayer en un comunicado que, desde comienzos de julio, el centro penitenciario de Puerto I se ha quedado sin médico de guardia, por lo que, en casos de urgencia, "son los DUE (enfermeros) quienes tienen que asumir competencias que no les corresponden".

Según CSIF, los internos que pasan a cumplir sanciones de aislamiento "no son vistos por un médico, según establece la legislación actual, por lo que nuevamente son atendidos por los DUE". El sindicato recordó que todos los internos de Puerto I están clasificados de primer grado (el régimen más estricto en la vida penitenciaria) "y muchos de ellos presentan graves transtornos psiquiátricos y politoxicomanías, de modo que la atención médica se hace muy necesaria". Para el sindicato, la solución a esta "situación crítica" aportada por la Secretaría de Instituciones Penitenciarias ha sido "aportar un médico de Puerto II y otro de Puerto III para que asuman el servicio, lo que es totalmente insuficiente dado que no conocen los expedientes y en muchas ocasiones no pueden prestar la asistencia sanitaria de forma correcta".

La Guardia Civil ha intervenido 10 fardos de hachís, con un peso de unos 300 kilos, ocultos dentro de un vehículo en el término municipal de La Línea.

Según informó ayer el Instituto Armado en una nota, una patrulla en servicio del puesto principal de San Roque en la autovía A-383 observó en la vía de servicio, en dirección a Santa Margarita, un turismo estacionado sin conductor. Al aproximarse al vehículo, los agentes vieron en los asientos traseros cuatro fardos de hachís parcialmente ocultos bajo una manta y otros seis en el maletero.

Tras observar que el vehículo se encontraba abierto y sin llaves de contacto, la patrulla identificó a una persona a 150 metros del vehículo. Ante el nerviosismo y las contradicciones que manifestó, los agentes identificaron a esta persona.