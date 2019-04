CGT critica la reducción de efectivos en las embarcaciones de Salvamento Marítimo en el Estrecho

La Confederación General del Trabajo (CGT) ha mostrado su rechazo a la nueva medida tomada por el Gobierno español consistente en la retirada de efectivos humanos en las embarcaciones de rescate de las zonas del estrecho de Gibraltar y el mar de Alborán. La organización explicó que esta decisión “no tiene sentido en la época del año en la que nos encontramos cuando en breve, y como ya ocurriera el año pasado, comenzarán a llegar más personas a nuestras costas a través del Mediterráneo”.

Según CGT, la decisión de retirar la 3ª tripulación de refuerzo “incidirá negativamente tanto en las plantillas como en las personas auxiliadas, puesto que estos trabajadores pasarán a realizar turnos de 24 horas y 7 días seguido”. En este sentido, desde CGT indican “que la vida de los trabajadores corre peligro y su labor en el medio marino pierde eficacia cuando lo que están en juego son vidas humanas”.

Por otro lado, desde CGT también explicaron que este brutal recorte “obedece a una estrategia política que el Gobierno ha puesto en marcha con el objetivo de reducir la inmigración”. Según CGT “los dispositivos de rescate son obligados a aguantar en algún punto del mar tras el aviso de pateras para que sean estas las que lleguen hasta las embarcaciones de rescate y no al revés, como se ha venido haciendo hasta ahora. Con estas órdenes, las embarcaciones de Salvamento Marítimo hacen tiempo para que la Guardia Costera de Marruecos alcance esas embarcaciones y sea este cuerpo el encargado de realizar esos rescates y no Sasemar, y por lo tanto no contabilice para España”.

CGT, además, insiste en que la Guardia Costera de Marruecos tiene pocos recursos y una experiencia limitada en cuanto a la salvaguarda de la vida humana en la mar, que repercute en la seguridad de quienes se juegan la vida cruzando el estrecho.

Afirma que todo es una estrategia del Gobierno para reducir la inmigración

CGT indica como ejemplo que solo en el mes de abril los trabajadores de Salvamento Marítimo han rescatado en Tarifa a 197 personas pero que no han podido atender a 10 o 12 pateras por el cambio de protocolo establecido por el Gobierno , “cuyo principal objetivo es bajar las cifras sobre los rescates a cualquier precio”.

Por último, CGT también ha hecho referencia a una queja generalizada existente entre las plantillas de Sasemar en relación a la labor que están realizando conjuntamente con la Guardia Civil. En este sentido, la CGT ha explicado “que son los efectivos de la Guardia Civil los que tienen que dar apoyo a los de Sasemar y no al contrario, puesto que hasta el momento –y por orden del mando único– se están utilizando los medios de Salvamento Marítimo para trasladar a las personas migrantes a puertos que no son los más cercanos pero que son los que más conviene a este cuerpo policial”.