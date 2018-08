CCOO protesta hoy por el trato de las mutuas a las plantillas de hostelería

El sindicato CCOO ha convocado esta mañana una concentración entre las 11:30 y las 13:00 horas para "exigir que las actuaciones de las mutuas que atienden a los trabajadores de la hostelería sean eficaces y pertinentes".

En un comunicado, el sindicato aseguró que las mutuas "están concediendo altas por mejoría en las que no se especifican las secuelas que conlleva la enfermedad; tramitando altas de forma indebida o apresurada; incrementando el número de citaciones para revisión con la intención de presionar al personal para que solicite el alta de forma voluntaria; adaptando los horarios de rehabilitación en los casos en los que, a pesar del alta, deben seguir realizándola para que no coincida con las horas de trabajo de la persona lesionada". Además, CCOO aseguró que ha detectado un incremento del número de reclamaciones a las mutuas "por no abonar gastos a los que están obligadas, por tratar enfermedades graves como si fueran comunes y por no tratar como profesionales enfermedades recogidas como tales en el sistema de Seguridad Social de acuerdo al RD 257/2018, de 4 de mayo".

Por ello, el sindicato ha decidido "trasladar a la calle" estas quejas sobre "la cuestionable labor que están llevando a cabo las mutuas y para denunciar el trato que están dispensando a los trabajadores de hostelería en la provincia".