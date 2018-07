CCOO denuncia la "persecución sindical" de una empresa

Comisiones Obreras (CCOO) denuncia "persecución sindical" en la empresa ADL, adjudicataria del servicio de ayuda a domicilio en Ubrique.

El sindicato, a través de un comunicado, sostiene que la firma "viene siendo denunciada ante la inspección provincial de trabajo por CCOO por el incumplimiento del convenio colectivo aplicable". Y como resultado de ello, la inspección sancionó a esta empresa y ésta "en un acto de represalia sindical, procede a sancionar a una trabajadora por el hecho de presentarse en las listas de CCOO".

Desde este sindicato "queremos poner de manifiesto que no podemos permitir que dicha actuación de la empresa no tenga respuesta". Según dice, "presentarse en la lista de un sindicato es el ejercicio de un derecho fundamental, reconocido en la legislación, que no debe recibir respuesta sancionadora por parte de la empresa con prácticas que no se amparan en la legislación vigente" . CCOO tomará "las medidas legales oportunas para combatir dicha actuación por parte de la empresa, poniendo en conocimiento de la autoridad laboral competente dicha actuación para que tome las medidas legales oportunas". Y añade: "Lo ponemos en conocimiento de Ayuntamiento y Diputación, para que en lo sucesivo, se tenga en consideración dichas actuaciones de esta empresa a la hora de adjudicar el servicio.