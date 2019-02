El Ayuntamiento busca viviendas en alquiler para Servicios Sociales

El acceso a la vivienda, especialmente para aquellas familias en riesgo de exclusión social, es uno de los principales problemas a los que se enfrenta el Ayuntamiento de Puerto Real. De hecho, el empleo y la vivienda suponen en 80% de las atenciones que presta el municipio a través de sus Servicios Sociales, tal y como este miércoles confirmó el alcalde de la ciudad, Antonio Romero.

Reconoció el primer edil que antes de llegar a la alcaldía no era consciente de que existiesen problemas de vivienda en el municipio, a los que no se les puede hacer frente con la puesta en marcha de promociones de vivienda social porque “son inversiones que no se pueden ejecutar por las restricciones del Plan de Ajuste”, según el alcalde.

Lo que sí es posible es ayudar a estas familias a acceder a viviendas en alquiler. Sin embargo, las complicaciones radican en la falta de propietarios que ofrezcan sus viviendas por el temor de que el Ayuntamiento no les pague. Por ello, Antonio Romero lanzó un mensaje a quienes tengas reparos en alquilar sus inmuebles, asegurando que “estamos cumpliendo con los compromisos de pago y no existe ningún problema en ese sentido. Hay garantías”, dijo.

Esta es una de las razones que han llevado al Ayuntamiento de Puerto Real y al equipo de voluntarios de Cáritas Arciprestal a trabajar de manera conjunta para facilitar viviendas de alquiler y, además, continuar con una actuación de los Servicios Sociales y de la propia Cáritas para intentar revertir la situación que atraviese la familia. “En el Ayuntamiento tenemos recursos económicos pero nos falta el pie en la calle que tiene Cáritas”, dijo el alcalde.

Por su parte, en nombre de Cáritas Arciprestal, Javier Álvarez explicó que ese trabajo lo viene realizando Cáritas desde hace ya mucho tiempo, directamente con las familias, y que ahora lo harán de la mano del Ayuntamiento que tiene recursos para ello.

En definitiva, tanto los Servicios Sociales como la entidad parroquial, a través de voluntarios, intentarán localizar viviendas en alquiler para seguir trabajando por la integración social y laboral.

Ambas instituciones coincidieron en que, una vez que se logre la vivienda, se continuará con un acompañamiento a las familias ya que se pretende “huir del asistencialismo” y crear un modelo de cambio de vida que logre cambiar la realidad de las personas en riesgo de exclusión.