El Ayuntamiento pedirá a Epsuvi que anule el convenio con el Puerto Real

Pero entre acusaciones y reproches hubo una propuesta de futuro. "Creo que una solución para el Puerto Real sería el campo de fútbol Ortega Pejito", lanzó Bohórquez. El alcalde recogió el guante para recordar que el proyecto alternativo para Las Aletas (LARS), que el Ayuntamiento lidera, recoge el Ortega Pejito con un uso deportivo "pero es precisamente quien presenta esta moción quien se niega a aceptarlo", dijo Romero provocando la respuesta del edil socialista, Carlos Salguero. "Ese es sólo un punto de un proyecto muy amplio que no compartimos", contestó.

El acuerdo con un mínimo consenso no evitó que el presidente del Club interviniese para responder al alcalde, que días atrás había defendido la gestión de la empresa pública en este asunto. Bohórquez, nada mas empezar, negó que el Puerto Real haya recibido casi dos millones y medio de euros de la Epsuvi tal y como aseguró el alcalde hace unos días, e insistió en que el Ayuntamiento sí es el "culpable" de la situación deportiva del Club. "Nos dejasteis sin campo y eso provocó que perdiésemos la mayoría de socios de la entidad, por lo que sí sois responsables de nuestra situación", dijo Bohórquez. Además insistió en la ilegalidad del convenio en el que "incluso hay falsedad documental que ya está en el juzgado". Sobre la moción presentada por el PSOE, el presidente deportivo dijo que "quienes se posicionen en contra o en la abstención se están poniendo del lado del fraude".

En un intenso debate en el que el propio Bohórquez tomó la palabra, todos los grupos de la corporación, a excepción del PSOE (Sí se puede, Equo, Partido Andalucista e Izquierda Unida), coincidieron en que, al margen de que el convenio sea legal o no, debía de ser el Consejo de Administración de Epsuvi quien tomase esa decisión puesto que fue la empresa pública, y no el Ayuntamiento, quien rubricó el acuerdo con el Club.

Pese a que la legalidad de ese acuerdo, firmado en 2012, ha sido denunciada en los juzgados por la entidad deportiva que preside Antonio Bohórquez, el asunto llegó a la sesión de la mano del Partido Socialista que colocó una moción por urgencia en la que instaba al Ayuntamiento de Puerto Real a que la empresa pública inicie los trámites necesarios para la anulación del mismo "por su carácter presumiblemente ilegal, al no haber sido ratificado por la asamblea del Puerto Real C.F.".

Fernando Boy se incorporó al grupo andalucista

La sesión plenaria de este jueves arrancó con el acto de toma de posesión de Fernando Boy Pecci como concejal adscrito al grupo municipal andalucista. El edil se incorpora a la bancada del PA en la oposición en sustitución de Maribel peinado que oficializó su dimisión en el mes de septiembre. Tras jurar el cargo, Boy saludó a todos los miembros de la corporación y compañeros y familiares que se encontraban entre el público antes de tomar asiento dirigirse a ellos. "No es la primera vez que estoy aquí como concejal, he tomado posesión para trabajar porque estoy orgulloso de mi pueblo y ahora mismo no está en las mejores condiciones", dijo.