AxSí analiza las carencias de los colegios de la Villa al inicio del curso

Los problemas de climatización en dos de las aulas y el comedor del colegio Arquitecto Leoz no han sido los únicos con los que ha arrancado el curso escolar en Puerto Real, según Andalucía por Sí (AxSí). El partido andalucista enumeró ayer todos los que había detectado tras hacer un recorrido por los colegios de Infantil y Primaria de la ciudad.

Como ejemplo dicen que en el colegio Río San Pedro no hay canastas de baloncesto y algunos aseos no tienen puertas; en la Escuela Infantil Elvira Lindo existen deficiencias que llevan dos años denunciando, como el parqué y los espejos del Salón de Usos Múltiples; y el Reggio no cuenta con valla en el perímetro de la pista de fútbol sala.

Critican la falta de planificación en los centros educativos del edil de Educación

"Ha existido poca planificación y se han acometido trabajos en los centros con los niños dentro, con las molestias y el peligro que ello supone para el normal funcionamiento del curso escolar", asegura el coordinador local de AxSí, José Manuel Acosta.

Además de ello entienden que hay problemas no solo en el interior sino en el entorno de todos los centros educativos que "muestran una situación de dejadez muy preocupante, con aceras levantadas o elementos vegetales sin podar, como por ejemplo la calle Atolón que se encuentran intransitable", señalan.