AxSí sale en defensa de Alfredo Fernández tras las denuncias de Podemos

José Manuel Acosta, coordinador local de Andalucía por Sí, salió ayer en defensa de su compañero, el edil andalucista Alfredo Fernández, a quien Podemos acusa de machista por intentar ridiculizar a la concejala de Hacienda, Fátima Pontones, en un vídeo de 10 segundos extraído de un pleno.

Para Acosta, Fernández no alude a la condición de mujer de la edil y sólo se centra en su actitud política. "Nos parece fuera de lugar, mezquino y rastrero intentar asociarle la etiqueta que le quieren imponer", explica Acosta. El andalucista no solo defiende a Fernández sino que se une a la crítica de éste añadiendo que "nos preocupa que la concejala no sepa qué más decir en sus intervenciones en el pleno y que esté acabando la legislatura y aún no han sido capaces de aprobar un solo presupuesto".