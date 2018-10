La Avenida de la Universidad tendrá farolas solares para evitar más robos

El Ayuntamiento ha iniciado el trámite para dar respuesta a una demanda constante de la comunidad universitaria: la mejora de la iluminación de los accesos al campus de Puerto Real. Ya está abierto el plazo de presentación de ofertas para el contrato de suministros de farolas solares para la iluminación de la Avenida de la Universidad, según ha informado la teniente de alcalde de Transición Energética, María Merello.

El proyecto, que tiene un presupuesto de salida de 199.000 euros, contempla la instalación de luminarias autónomas unas de otras hasta un total de 97 puntos de luz en el tramo entre la playa de la Ministra hasta el final de las instalaciones de la Escuela Superior de Ingeniería, que es donde termina la competencia del Ayuntamiento en esta vía. Se prevé que la mesa de contratación, donde se abran las ofertas presentadas, se celebre el 8 de noviembre, con el fin de que pronto comiencen a colocarse.

María Merello explicó este lunes que la iluminación de esta parte de la carretera que une el centro de la ciudad con el Río San Pedro, y muy transitada por vehículos que unen estas dos zonas de Puerto Real, ha sufrido innumerables actos vandálicos y sobre todos robos de cable de cobre, dejando la zona a oscuras hasta que pudieran repararse. Esto ha originado numerosas molestias a los vecinos que formularon peticiones a través de Participación Ciudadana.

En la actualidad, la iluminación del tramo tiene desperfectos, para cuya reparación habría que invertir 50.000 euros. No obstante, y considerando la capacidad del entorno de generar energía eléctrica limpia, María Merello ha optado, a través del grupo energético GEN, por un modelo de iluminación LED alimentado por energía solar. “Además de ser energía no contaminante y reducir el consumo en el alumbrado público los puntos de luz serán autónomos unos de otros, de modo que no habrá cableado que robar”, apunta Merello. También explicó que “en el pliego de condiciones puntuarán más alto las empresas que ofrezcan sistemas antivandálicos, “así como también la mayor rapidez en la instalación, pues esa carretera no debe estar sin iluminación”.