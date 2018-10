El bus escolar de El Marquesado olvida recoger a los alumnos

Los problemas con el transporte escolar de la Escuela Infantil ‘El Marquesado’ no son nuevos. Las protestas de los padres y madres por los continuos retrasos del servicio se vienen produciendo desde hace ya varios cursos, pero el último episodio, vivido esta misma semana, ha colmado el vaso de la paciencia de toda la comunidad educativa.

Este miércoles, la empresa Transportes Aula, a la que la Consejería de Educación adjudicó el servicio, se olvidó de recoger a los escolares de entre tres y cinco años, dejándolos tirados a la salida de su jornada académica durante más de una hora.

La de El Marquesado es la única escuela infantil de las cuatro barriadas rurales de Puerto Real y en ella estudia alrededor de medio centenar de alumnos, muchos de ellos usuarios del transporte. Sus padres y madres se quejan de un servicio que consideran “precario” porque, según relatan, los retrasos, tanto a la entrada como a la salida, son “lo habitual” y a veces llegan a alcanzar la hora de espera.

Pero la situación que vivieron el pasado miércoles estuvo fuera de toda lógica e hizo saltar la alarma. Según los padres, pasadas las dos de la tarde, cuando los escolares debían de estar ya en ruta hacia sus casas, recibieron un mensaje de la monitora que les acompaña, en el grupo de Whatsapp en el que, básicamente, comunican los muchos problemas con el transporte. En él se alertaba de que el autobús no había aparecido y que la primera plantada era la monitora que seguía esperando en la parada.

Relatan que después de muchos intentos lograron contactar con la empresa de transporte que, aunque en un primer momento no sabía qué había ocurrido, les confirmó que el conductor que hacía esa ruta estaba de descanso y no se había asignado el servicio a ningún otro. Así, el vehículo que debía llegar al colegio sobre las 13:50 horas, no apareció hasta pasadas las 15:00 horas. “Los niños estuvieron más de una hora esperando en el colegio, acompañados de monitores y profesores, sin comer, porque no todos los padres pudieron ir a recoger a los escolares por falta de medios”, lamentan.

Además, según explica una de las madres, ellas ya sabían que ese día el conductor que había llevado al centro a los alumnos no estaría a la salida. “El mismo chofer nos dijo que venía ‘de empalme’ de hacer la ruta Badajoz-Cádiz, cosa que ya nos dejó intranquilas, y que después tendría que venir otro compañero porque a él le tocaba descanso”. Pero, en vista de lo sucedido, los padres tenían más información que la propia empresa de por qué ésta no cubrió el hueco.

Tanto los padres como la dirección del centro y sus monitoras dicen estar cansados de esta situación, que llevan ya dos años “sufriendo”, porque no es la primera vez que ocurre. “Otro día se olvidaron de llevarlos dejando a los alumnos y sus padres plantados en las paradas”, apuntan.

A estos “graves despistes” suman el mal estado de los autobuses. “Cuando no es la puerta es la suspensión o los sillones rotos. No podemos dejar a nuestros hijos con tranquilidad ante un servicio tan precario que circula por carreteras secundarias, ya que hace la ruta de Barrio Jarana, Meadero de la Reina, La Chacona y El Marquesado. No estamos tranquilos y tememos que cualquier día haya una desgracia”, lamentan los padres.

Esta mañana, durante una concentración a las puertas del centro, amenazaron con iniciar una huelga y no llevar a sus hijos a la escuela infantil si el problema no se soluciona porque “no vamos a seguir corriendo más riesgos”.