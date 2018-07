La Audiencia Provincial cierra el 'caso Holgado' 23 años después

La Audiencia Provincial, a través de la Sección Octava con sede en Jerez, ha dado por cerrado el sumario por el caso conocido como el 'crimen de la gasolinera' y ha procedido al sobreseimiento provisional de la causa.

En un escrito al que ha tenido acceso este medio se pone de manifiesto que la acusación particular mostró su oposición a esta solicitud. En el referido escrito, que tiene por fechar el pasado 10 de julio, se pone de manifiesto que según los magistrados de la Audiencia, el sobreseimiento provisional de la causa "es procedente" conforme a lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal". Estos destacan un planteamiento, como es que "se debe recordar a la acusación particular que fue en 2016 cuando se dictaminó que se debería estar al resultado de las prácticas de la Policía Científica, pero (…) se razonaba que ello tendría trascendencia con respecto a las personas a las que ya se les hubiera imputado el delito pero no fueron procesadas por falta de indicios, situación en la que no se encuentra José Antonio Morales", persona con la que se correspondían las huellas halladas en el lugar del asesinato. Cabe recordar además que este hombre, con numerosos antecedentes, falleció en la cárcel de Huelva. Las investigaciones científicas de la Guardia Civil permitieron la identificación de Morales, también conocido como 'El Gata' como presunto autor.

'Padre Coraje' asegura que se cuida "para seguir investigando"

De esta forma el caso queda cerrado camino de que se cumplan los 23 años de su salvaje comisión, triste aniversario que se cumplirá el próximo 22 de noviembre del año en curso.

Francisco Holgado, padre de Juan Holgado, el joven asesinado el 22 de noviembre de 1995 en la gasolinera de Martín Ferrador, aseguró a este medio que "me estoy cuidando al máximo porque sigo con las investigaciones del crimen que le costó la vida a mi hijo. Ya tengo 74 años y me queda mucho por hacer". Según dijo, "hay que convencerse de que 'El Gata' no pudo haber hecho eso él solo. Si alguien cree que voy a parar está completamente equivocado".