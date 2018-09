Atlanterra lleva al Juzgado el cierre de un acceso a la playa

La asociación de vecinos de Atlanterra lleva a los juzgados la problemática de acceso a la playa por la intercomunidad Jardines de Azahar, que valló la entrada hace dos años gracias a una licencia de obra concedida por el Ayuntamiento de Tarifa.

Los más de 1.800 vecinos que conforman la asociación denunciaron al Consistorio en numerosas ocasiones la situación: no se puede acceder a la playa por las calles de esta urbanización al encontrarse vallada, a pesar de ser ilegal obstaculizar de esta forma la vía pública.

Las reclamaciones se han sucedido durante los últimos dos años, pidiendo la retirada de las barreras tanto al presidente de la intercomunidad Jardines de Azahar como al ayuntamiento. El primero de ellos no se muestra por la labor de eliminarlas y el segundo no dio respuesta ninguna a la asociación.

"Pusieron la valla en 2016 por una licencia que les dio el ayuntamiento, pero es que este primero tiene que tener los permisos de Medio Ambiente y yo he mirado el expediente y esos permisos no se han dado. Es lógico, no pueden delimitar el acceso a la playa, eso es vía pública", explicó a esta redacción José María González, presidente de la asociación de vecinos de Atlanterra.

La Consejería de Medio Ambiente es el único organismo del que obtuvieron respuesta. En su informe indica que "el vial peatonal frontal de esa y otras urbanizaciones, a pesar de ser terrenos privados, ocupan la zona de tránsito y, por tanto, deben quedar libres y expeditos al paso peatonal y de vehículos autorizados, no pudiendo estar restringida su utilización a ningún colectivo sino que, de igual manera, estarán disponibles a todos los usuarios del dominio público".

"Nosotros esto no lo hacemos a malas, si somos todos vecinos, pero es que si algún día por cualquier cosa es necesario que venga la ambulancia a la playa, no puede pasar", resaltó González.

A este problema de acceso se sumó uno más al realizarse la investigación por parte de Medio Ambiente.

Junto a la urbanización discurre el arroyo del Moral, con un corto recorrido que nace en la Sierra de la Plata y desemboca en la playa de Cabo de Plata. En uno de sus tramos separa la urbanización Jardines de Zahara del complejo Cortijo de la Plata. En este recorrido se encuentra canalizado por taludes revestidos con escollera.

Según el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, debe darse un margen de servidumbre para uso público de cinco metros de anchura que linde con el cauce, y la urbanización no cumple con la normativa.

El informe recoge que en numerosas ocasiones no se respetan estos cinco metros de paso público peatonal al permitirse el estacionamiento de vehículos, además de existir en dos puntos obstáculos de la zona de servidumbre.

El primero de ellos es un kiosco de madera situado al inicio del vial perimetral de la urbanización. El segundo se trata de una construcción de mampostería creada para albergar contenedores de basura.

"Nos sentimos impotentes porque el Ayuntamiento no nos da soluciones. Nos reunimos con ellos pero nunca salimos de ellas con propuestas para arreglar la situación", comentó el presidente de la asociación de Atlanterra.

Al no obtener respuesta y ahora viéndose respaldados por el informe de Medio Ambiente la asociación presentó el caso ante la Fiscalía, además de notificárselo a los parlamentarios andaluces solicitándoles que pidan al Ayuntamiento de Tarifa que acate dicho informe y deje libres las calles de acceso a la playa para todos los ciudadanos.

La asociación de vecinos espera un año más, ya prácticamente finalizada la época estival, que desaparezcan las barreras, además de lograr otros servicios, como la reposición de farolas o el arreglo del acerado.