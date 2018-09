Antonio Sanz califica a Pedro Sánchez como "un problema para nuestra provincia"

El presidente provincial del PP de Cádiz y senador, Antonio Sanz, ha hecho una valoración de los tres primeros meses de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno de España tras la moción de censura que forzó el 1 de junio, calificándolo como "un problema para nuestra provincia".

Sanz ha afirmado que "no hay una sola medida ni proyecto en marcha para la provincia de Cádiz, además de haberse retrocedido en muchos de los que estaban en marcha y creando problemas donde no los había".

El presidente de los populares gaditanos ha recordado que "cuando estaban en la oposición, la AP-4 iba a ser liberalizada de manera inminente, completa y definitiva cuando ellos gobernaran. Ahora no sólo sabemos, certificado, que hasta el 31 de diciembre de 2019 no van a quitar el peaje, sino que el PSOE no mantiene su palabra en que si esta vía será gratuita desde esa fecha".

Respecto al nudo de Tres Caminos, un proyecto terminado y previsto para licitar en el mes de junio, "ya no sabemos qué va a ocurrir porque la respuesta que da el gobierno del PSOE es que van a convocar una reunión para acelerar el proyecto: no saben ni lo que tienen entre manos".

Sanz también ha indicado que "de poder tener una Comisaría Provincial a no tenerla, porque ahora resulta que su proyecto pasaba por volver a la anterior, con todo lo que le queda, y ahora ya veremos qué pasa en diez años".

En cuanto a la N-IV, "no se ha avanzado nada de lo que supone el desdoble de esta vía, más allá del que está en ejecución del tramo Dos Hermanas-Los Palacios, que es absolutamente imprescindible que se desdoble hasta Jerez coincidiendo con la liberalización del peaje".

Respecto al proyecto de Las Aletas, "el gobierno de Sánchez dice que está estudiando lo que acordó la Junta de Andalucía con el PP, por lo que lo tiene paralizado", cuestionándose "si no se fían del propio gobierno andaluz".

También ha tratado el Plan de Empleo, "que iba a ser un plan especial para la provincia de Cádiz y que ahora dicen que está en fase embrionaria, es decir, se va a quedar sin Plan de Empleo". "El Plan Estratégico de Astilleros también está paralizado, sin negociación abierta y, lo que es peor, se pone en cuestión y riesgo alguno de los contratos tan importantes que se habían firmado en las últimas semanas y que supone hasta 6.000 empleos para la provincia de Cádiz", ha puntualizado.

El tranvía es otro asunto que el PSOE "está dejando morir", pues "corre peligro de perder más de 100 millones de subvención si en marzo no se finaliza la obra después de diez años y de siete compromisos de puesta en marcha".

Otro de los asuntos a reseñar por Sanz ha sido "la equiparación salarial de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que duerme el sueño de los justos. De llevarse a cabo antes de verano ha pasado a octubre, la siguiente promesa, y ahora ya no se sabe cuándo se va a llevar a cabo, poniéndose en riesgo una lucha de los profesionales de la seguridad ciudadana que tuvieron todo el apoyo del gobierno del PP".

Respecto al Plan Integral para el Campo de Gibraltar, "anunciado el 15 de junio y no sólo de seguridad, sino social, económico y de empleo, nunca más se supo". Además, prosigue Sanz, "anunciaron otra Plan Especial de Seguridad que los propios sindicatos le contestan denunciando que no han venido los efectivos prometidos".