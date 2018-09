Antonio Fernández, citado como investigado en la pieza de Delphi

La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, ha citado como investigadas a los ex consejeros de Empleo de la Junta Antonio Fernández y Manuel Recio y el ex director general de Trabajo Daniel Rivera, así como a otras once personas, en la pieza separada que investiga las ayudas sociolaborales concedidas a los trabajadores afectados por el ERE de Delphi.

Según señala la juez instructora en un auto, con fecha de 3 de septiembre y al que tuvo acceso Europa Press, los hechos investigados podrían presentar características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal. En concreto, se investiga las ayudas sociolaborales concedidas a Delphi, recordando que un Juzgado de lo Mercantil declaró en abril de 2007 el concurso voluntario de la empresa, iniciándose el expediente de extinción colectiva de relaciones laborales.

En julio de 2007, se aprobó un ERE para la extinción de contratos de 1.520 trabajadores de Delphi. "Es indudable que la crisis que supuso el cierre de la factoría de Delphi en la localidad de Puerto Real (Cádiz) fue un hecho objetivo, el cual propiciaba unas consecuencias sociales de importante repercusión endicha zona, y por lo tanto, era razonable que las administraciones buscaran soluciones que paliaran dicha problemática por un interés social", apunta.

Por ello, el 4 de julio se firmó un protocolo de colaboración a entre las organizaciones sindicales UGT, CCOO, CGT y USO y los representantes de las consejerías de Empleo y de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta, que tuvo 16 desarrollos posteriores, por el que se comprometieron distintas ayudas para mitigar la incidencia negativa del ERE de Delphi, tanto en sus extrabajadores como en los de la denominada Industria Auxiliar.

Los colectivos beneficiarios de las ayudas concedidas, que alcanzan un total de, al menos, 1.906 personas, fueron 1.520 trabajadores afectados por el ERE de la empresa y 219 ex eventuales de Delphi, no incluidos en el ERE citado, a los que se considera como trabajadores de la misma. Con cargo al programa presupuestario 31L, con el que se pagaban las ayudas de los ERE investigadas, se conceden las subvenciones por la Consejería de Empleo para la financiación de las pólizas de seguro de prejubilación para ex trabajadores de Deplhi, por importe de 250.507.099,59 euros y de las pólizas de seguro de prejubilación para extrabajadores de la denominada 'Industria Auxiliar de Delphi', por importe de 7.840.847,02 euros.