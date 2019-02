Rafael Vargas: “Este municipio tiene ya marca propia”

–Una mención más para Setenil, ahora de la mano del rotativo The Times. Van de satisfacción en satisfacción, ¿ cómo lo estáis asumiendo?

–Son tantos reconocimientos que no nos está dando tiempo a asimilarlos. The Times es la Biblia del periodismo. Viene en un momento muy especial por lo del Brexit. El turismo inglés tiene unas características muy peculiares. Y es un turismo muy apetecible por cercanía ya que en una hora desde Londres se pone en Gibraltar, Málaga y Sevilla. Gasta y es gente disfrutona, que les gusta mucho España. Que The Times anime va a ser muy positivo para Setenil. Es algo importantísimo.

–Además como alcalde viene de Fitur con otra declaración en el bolsillo para su pueblo: la de pertenecer a la red de los Pueblos Más Bonitos de España.

–Es una acreditación muy trabajada. Algunas menciones nos sorprenden y nos enteramos por la prensa. Pero esta ha sido muy trabajada. El año pasado hicimos un plan integral de turismo y uno de nuestros objetivos a corto plazo era nuestra inclusión en los Pueblos Más Bonitos. Nos hicieron un examen y lo pasamos. Ahora tenemos que responder a los condicionamientos que nos imponen. En Madrid hablé con alcaldes que ya pertenecen a este club y me dijeron que ya iremos viendo la repercusión que esto significa. Setenil no parte de cero pero consolida un turismo muy peculiar y fiel. Estas menciones son un espaldarazo a la industria turística.

–¿Setenil está de moda o está recogiendo frutos?

–Estamos recogiendo frutos. En 2016 fuimos considerados la segunda Maravilla Rural de España y la primera de la península ibérica, un galardón que fue votado por internautas a través de un portal digital. Desde ese momento, se ha triplicado el número de alojamientos rurales en Setenil de las Bodegas. Eso es un esfuerzo. De ahí hemos ido recibiendo otros reconocimientos. Nos tomamos como un trabajo el recibir a la gente que viene porque después son nuestros mejores embajadores fuera. Han venido, por ejemplo, una agrupación de argentinos que querían conocer el lugar donde nacieron sus abuelos y aquí los recibimos. Vinieron 100 motoristas de Francia y hemos aparecido en su revista; hemos sido la sede de la federación internacional de montañismo; acogemos a las unidades del ejército, la Legión, cuando hacen maniobras y se quedan aquí a pasar la noche... Todos son embajadores de un pueblo que les ha atendido bien, con cariño.

–Se benefician, también, de la cercanía a Ronda para el turismo.

–Por supuesto que sí. Pero esto es una cadena. Nosotros también reportamos al resto de la comarca. La competencia es sana. Ronda nos beneficia y nosotros a Ronda. El otro día hablando con gente de un municipio cercano, me dijeron que están viendo un crecimiento de alojamientos en su zona gracias a nuestro pueblo. Setenil ya es marca propia. Antes era un pueblo que estaba al lado de Ronda y ahora tiene marca propia. Esa es la diferencia. Todo esto lleva un trabajo no sólo de promoción sino también de ponernos el mono y ofrecer calles limpias, infraestructuras y seguridad ciudadana.

–Supongo que tampoco hay que dormirse en los laureles después de toda la promoción turística que están recibiendo.

–Efectivamente. Esto es un trabajo de todos. Lo hemos conseguido entre todos y hay que mantenerlo entre todos. El Ayuntamiento tiene deberes, pero también el sector hostelero y particulares. Calidad, calidad, y calidad. Ese es mi consejo de una persona que, además de ser alcalde, se ha dedicado a la hostelería. Entiendo que eso lo valora la gente. Al turista no se le puede engañar. Viene buscando experiencias, que no es otra cosa que ofrecer belleza, dar algo diferente y dar buenos alimentos. Al visitante hay que cuidarlo, hay que mimarlo. Tener un pueblo bonito es también una satisfacción y un orgullo personal que tenemos que tener los de aquí. No solo hay que tener un pueblo bonito para los que vienen de fuera sino para nosotros mismos.

–¿Tiene este pueblo suficientes camas para todo el turismo que viene, sabiendo que los fines de semana se abarrota de gente?

–Tenemos dos hoteles y una serie de alojamientos rurales que desde 2016 han aumentado bastante cuando se nos declaró como Maravilla Rural. Hace dos años había un problema de camas, pero ahora no porque se ha aumentado el número de casas rurales. Es una fuente de ingresos para la localidad, un suplemento más para muchas economías familias. Muchas personas viven de sus alojamientos. Y la previsión es que siga creciendo. Siempre digo lo mismo: esto es un trabajo constante y no nos podemos dormir en los laureles. La provincia de Cádiz está señalada como destino a nivel internacional y formamos parte de un mismo proyecto, de una misma idea común. La marca Pueblos Blancos, a la que pertenecemos, es importante para toda la provincia.