Adelante Puerto Real se presenta como la candidatura de "la gente corriente"

En el patio de la Casa de la Juventud se presentó este martes la candidatura de Adelante Puerto Real, la confluencia formada por Podemos e Izquierda Unida, “la candidatura que aglutina lo mejor de la izquierda en Puerto Real, que apuesta por la unidad, la suma de esfuerzos e ilusiones, y que mezcla la veteranía y la juventud, que se arremanga y ha estado en todas y cada una de las luchas obreras de la ciudad”, según dijo el portavoz de Izquierda Unida, número 3 de la lista de Adelante Puerto Real, José Alfaro.

La confluencia de ambas formaciones se volvía justificar en una frase que ya se ha convertido en un lema: “Cuando vamos solos podemos ir más rápido, pero juntos llegamos más lejos”. Adelante Puerto Real se autodefinió como una candidatura “rupturista”, que apuesta por una forma diferente de hacer política, que aglutina la “lucha histórica de Izquierda Unida y el Partido Comunista, con los nuevos aires y la nueva política que ha representado para esta ciudad, Podemos Puerto Real”, enfatizó Alfaro.

La confluencia recibió el respaldo de Ángela Aguilera, presidenta del grupo parlamentario de Adelante Andalucía, quien se mostró orgullosa de acudir a Puerto Real, ciudad que calificó como un “referente político fundamental en Cádiz y en Andalucía, que ha demostrado lo que somos capaces de hacer los hombres y mujeres sencillos cuando se ponen a hacer política. Cuando vengas a Puerto Real a hablar de democracia, mandadlos al Trocadero”, dijo.

Aguilera centró su discurso, principalmente, en los resultados de las elecciones autonómicas del pasado diciembre “cuando la extrema derecha entro por donde nunca nos imaginábamos que entraría”, y en los resultados del pasado 28 de Abril, “cuando se abrió un rayo de luz frente a los fascistas que hay ahora en el Parlamento de Andalucía”. Aguilera pisó a los asistentes que nos se contentasen con “parar un golpe” y les animó a que fuesen “a la ofensiva”.

El turno de intervenciones lo cerró el candidato a la alcaldía, Antonio Romero, que aspira a revalidar Gobierno del municipio mediante una candidatura basa en un proyecto colectivo. “Presentamos una candidatura sencilla, de gente corriente y honesta. Somos un grupo plural y diverso, que intentamos poner al Ayuntamiento al servicio de la mayoría social”, dijo Romero nada mas arrancar.

Puso a la candidatura que lidera el apellido de “feminista, ecologista y republicana”, y habló de su programa electoral, también participativo. “Probablemente no será el programa más exquisito de los que se presenten porque este no nos lo han mandado de Madrid o Sevilla. Lo hemos hecho nosotros con toda la gente que ha querido participar en él”, dijo antes de arrancar el aplauso de los asistentes.

A juicio de Romero, el proyecto de la confluencia es “el más nítido” que se pude presentar, y consciente de que será él, el blanco de muchos grupos durante la campaña electoral, quiso responder a los comentarios que lo califican como “el alcalde que no quiere serlo”.

"Entiendo que haya gente que se quede pegada al sillón del gobierno pero a nosotros nos quema. La gente normal tenemos ganas de pasar tiempo con nuestra familia y esto nos quita mucho. Hay a quien le cuesta entender que nos presentamos por un compromiso con el bien común y no por un ego personal. Por ello, decir que me resulta fácil presentarme es mentira. Me cuesta la vida pero lo hago por compromiso”, finalizó Romero.

El acto se cerró con la proyección de vídeos en la que los miembros de la candidatura explicaron sus motivaciones para formar parte de Adelante Puerto Real.