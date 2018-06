Absuelto de violar a su ex pareja en El Puerto

La Audiencia de Cádiz no ve "suficientemente acreditado" que el 10 de abril de 2017 el encausado violara a su ex compañera sentimental. El tribunal argumenta, por una parte, que el testimonio de la mujer "no es persistente e incurre en contradicciones" a la hora de exponer lo sucedido aquel día. De otra parte, aduce que los informes de revisiones ginecológicas aportados a la causa no destacan ninguna anormalidad.

"Se hace justicia tanto condenando como absolviendo"

En la jurisprudencia que se cita en la presente sentencia, destaca una resolución judicial del magistrado del Tribunal Supremo Joaquín Giménez García, en la que argumenta que "la víctima no tiene derecho a la obtención de una condena, sino a una respuesta motivada, razonable y no arbitraria, sea tal respuesta acorde o discorde con lo interesado por ella". Por eso, "no cabe elucubrar sobre un pretendido principio in dubio pro víctima, que eliminaría una de las garantías vertebrales de todo imputado: el in dubio pro reo, que patentiza la especial necesidad de proteger a toda persona contra la que se dirige un procedimiento judicial. Dice la sentencia del TS que "cuando se habla de 'justicia victimal', debe tenerse en cuenta que este término no puede suponer la quiebra del sistema de garantías y derechos del acusado. Ello -es necesario decirlo- no supone ninguna desprotección ni para la víctima ni para la sociedad". El juez Giménez García añade una observación: "Tanto se hace justicia condenando como absolviendo, una sentencia absolutoria no puede ser interpretada como un fracaso del sistema penal".