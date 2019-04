ASAJA Cádiz, constante e incansable

Superado el primer trimestre del año, la organización agraria hace balance de los principales hitos alcanzados en este tiempo. “Nuestras reivindicaciones constantes están dando sus frutos, hemos conseguido que la Administración de un giro radical a la ejecución de las líneas de ayudas contempladas en el PDR Andalucía 2014/2020. Se han agilizado los pagos a los jóvenes agricultores y se ha modificado con mejoras importantes las bases reguladoras de estas ayudas, se están empezando a pagar las ayudas de modernización de explotaciones, las ayudas forestales están al caer, según nos informan, y puede que incluso se convoquen para el mes de junio, etc. Además, es más que probable que la Consejería de Agricultura prorrogue las ayudas agroambientales (algodón, remolacha, arroz, olivar, etc) y las ayudas de agricultura y ganadería ecológica, etc. En definitiva, muchas de nuestras constantes peticiones están dando sus frutos en pro de nuestros agricultores y ganaderos”, explican Pedro Gallardo y Luis Ramírez.

Pero como se ha indicado anteriormente, el inconformismo de la organización es una seña de identidad “siguen existiendo muchos temas por mejorar y continuaremos de forma incansable con nuestra tarea”, comentan Pedro Gallardo y Luis Ramírez. Entre estos temas están la necesidad de darle a nuestra provincia un trato preferente, al ser puerta de entrada de un continente como África, con los inconvenientes sanitarios que esto conlleva para nuestra ganadería y agricultura. “Nuestros agricultores y ganaderos vienen luchando desde hace muchos años con problemas como la tuberculosis, lengua azul,etc., con sobrecostes mucho mayores que en otras provincias” continúan informando el presidente y secretario general de ASAJA Cádiz.

Desde ASAJA Cádiz se insiste en que ahora que se acercan las elecciones, nuestros políticos deberían tomar nota y reconocer la importante labor que hacen los camperos. Es necesario que los políticos hablen de campo y pisen más el campo y que en los debates políticos se hable de campo.

Los agricultores asumen muchos riesgos y compromisos para poder ofrecer a los consumidores productos de calidad, seguros y a un precio razonable, pero para ello es necesario unos precios justos que remuneren su trabajo y dedicación. Y es necesario contar con infraestructuras fundamentales en nuestra provincia: caminos rurales en condiciones, arroyos limpios, cebaderos, mataderos, etc. Hace falta contar con materias activas eficaces en la lucha contra las plagas y enfermedades de los cultivos, y donde prevalezcan los criterios técnicos y científicos sobre argumentos demagógicos. Las materias activas son la medicina para nuestros cultivos cuando están enfermos.

ASAJA Cádiz ha demandado a la Administración que se actúe de forma urgente sobre el alcornocal de nuestra provincia, para solucionar el problema de la Limantria dispar y que se ponga en marcha un Plan de choque cuanto antes, al igual que con el problema de la seca.

Es muy importante que se reconozca el papel estratégico y fundamental que tiene la caza. ASAJA Cádiz consciente de esta cuestión cuenta con un Departamento Cinegético de primer nivel, y mantenemos una interlocución directa y fluida con la Administración.

Nuestros viticultores necesitan rentabilizar sus explotaciones y contar con ayudas agroambientales acordes a las características de nuestra provincia, al igual que los arroceros necesitan ayudas agroambientales con niveles acordes al coste que suponen las prácticas medioambientales que llevan a cabo en sus explotaciones.

En las tareas pendientes, la organización pone como prioritario el apoyo al sector de la flor cortada en nuestra provincia, donde los agricultores de la Costa Noroeste vienen sufriendo desde hace muchos años problemas estructurales que provocan pérdidas continuas y se hace urgente poner en marcha las medidas acordadas para paliar la crisis en el sector de los cítricos.

Entre otras cuestiones en las que ASAJA Cádiz sigue peleando están: mejoras de los Seguros Agrarios, defensa del Monte Mediterráneo, más inversión en los regadíos, reducción de costes energéticos, política fiscal y laboral adaptada a nuestro sector, como la supresión del Impuesto de Sucesiones y Donaciones que ha sido un alivio para el campo, ya que se trataba de un impuesto injusto que suponía una traba al relevo generacional.

En definitiva, como afirman Pedro Gallardo y Luis Ramírez “hemos recorrido varias veces toda la provincia y seguiremos haciéndolo para recoger e intentar solucionar todos los problemas que estén a nuestro alcance y para poner a la agricultura y ganadería de nuestra provincia en el lugar privilegiado donde siempre tiene que estar. Nuestra entrega es total y esto no ha hecho nada más que empezar”.