AMA-Natura rebate al alcalde sobre el recurso de transparencia

“Lo de la transparencia en el Ayuntamiento es mentira. Hemos pedido numerosas veces información y no nos la han dado”. Así de rotundo se muestran los integrantes de la asociación AMA Natura-Ecologistas en Acción Arcos en respuesta a las declaraciones del alcalde de la localidad, Isidoro Gambín (PSOE), quien mostró su sorpresa por la decisión del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía que ha instado al Ayuntamiento a facilitar a dicha organización ambiental el expediente del pliego de condiciones técnicas del contrato de gestión del agua con la empresa suministradora del municipio, disociando los datos de carácter personal que pudieran aparecer. Ama Natura se dirigió en su día a este Consejo de Transparencia para reclamar su derecho a esta información municipal, que no recibía. Y respondió ayer al alcalde, quien dijo no tener constancia de la resolución y que la institución que representa no tiene problema con hacer público dicho pliego de condiciones con la empresa del agua.

AMA Natura- Ecologistas en Acción Arcos denuncia que el Ayuntamiento ha tenido constancia de esta reclamación ya que Transparencia realizó un requerimiento de informe y expediente con fecha del 11 de enero de 2018, al que no se contestó. “Y como ese tenemos 20 expedientes más reclamando información a los que no está contestando”, añade el presidente de la organización ambiental, Ángel Roldán. “Nos hemos reunido con el alcalde, con Urbanismo y con Medio Ambiente para solicitarles información, pero no la dan”, critica Roldán. En este sentido, los conservacionistas dicen que han pedido en muchas ocasiones información a través del registro del Ayuntamiento de manera infructuosa sobre temas locales como caminos rurales, la concesión administrativa del chiringuito bar de la playita, sobre la explotación minera de Sierra Aznar. A su juicio, el gobierno local “va de transparente pero no contesta a la reclamación de información. Y el portal de transparencia que dicen tener no sirve para nada porque no refleja la información pública a la que tenemos derecho los ciudadanos”, apostilla Roldán.