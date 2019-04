EL triunfo de la biología

Montgomery Clift, en su acelerada decadencia tras el accidente de tráfico que le desfiguró el rostro, tuvo un último momento estelar en Vencedores o vencidos, donde interpreta a un tarado mental que el nazismo esterilizó. Son apenas unos minutos que aún emocionan, encarna la fragilidad y el pavor del desamparado magistralmente. El nazismo, paradigma de tantas cosas, hasta de esa estúpida ley que dice que su invocación supone la pérdida argumental de quien lo arguye, fue un adelantado a su tiempo en la exacerbación de lo biológico frente a lo biográfico, de la carne frente al alma. El predominio de una raza sobre otras, las pruebas extremas a que sometió a sus cobayas humanas, la esterilización de quienes entendía inferiores o el apareamiento de los llamados arios supusieron la sacralización de la biología sobre la biografía.

Nuestra época quizá le ande a la zaga en la fundamentación exclusivamente biológica de la vida humana como base para explicarla y entenderla. Es evidente que somos biología, pero no sólo eso. Si algo nos diferencia del resto de los animales es que también somos, sobre todo somos biografía. Quien enferma sabe hasta qué punto es importante el cuerpo y de hecho la enfermedad supone la supeditación temporal de la biografía a la biología. Sucede también con dos edades particularmente biológicas: la infancia y la vejez. Y cuanto más extremas, más se acusa esta supeditación. Un bebé es casi pura biología, que poco a poco da pasos biográficos. Y el muy anciano no suele dar un paso sin arrastrar el peso de su cuerpo, que está en primer plano y casi todo lo ocupa. Pero en ambos hay resquicios de biografía, en uno en descubrimiento, en otro camino del olvido.

Esta visión exclusivamente biológica de la vida humana también se ha extendido a asuntos más etéreos, como el amor, que muchos reducen a una mera cuestión química (de ahí la expresión "tener química" para explicar las relaciones amorosas y amistosas). O más graves, como el aborto y la eutanasia. En mi cuerpo mando yo, dicen las defensoras a ultranza del aborto, desde un planteamiento puramente biológico. Y desde ese mismo enfoque, sólo que entendiendo que no se trata de un cuerpo sino de dos, sus negadores extremos lo rechazan. Para quienes tienen una visión más biográfica de la vida el debate no está tan claro, porque la maternidad puede determinar, a veces de manera trágica, el curso de la vida de la madre (y esto puede inclinarlos a aceptarlo), o porque el embrión es el inicio de una vida que no es sólo un añadido corporal de la madre (por lo que tenderían a rechazarlo).

La eutanasia en apariencia es el apogeo de este triunfo de la biología. Si el cuerpo no va, para qué vivir (¿esto es vida?, se preguntan algunos). Si dice basta hay quien quiere poder decir: se acabó. Quizá en ciertos casos ya suceda, bajo el nombre de cuidados paliativos, pero persiste el debate sobre la necesidad de regular esta decisión. De regular públicamente una decisión privada (y convendría recalcar que se trata de una decisión, voluntaria por tanto, y privada, no pública). Nadie puede ponerse en la piel de quien sufre un dolor inexorable porque hasta que no se sufre en carne propia nada se sabe (y no va uno a ser como esos pastores de la Iglesia católica, que se permiten dar lecciones sobre experiencias que no han vivido, como el matrimonio o la paternidad). Si alguien en plena capacidad mental decide que no quiere vivir esclavizado por su biología, ¿quiénes somos los demás para impedírselo? No todos pueden ser intelectualmente Stephen Hawking o Ricardo Piglia, ni todos cuentan con los recursos y la atención de los que dispusieron ambos para seguir viviendo. Bien mirado, este supuesto sería un triunfo de la biografía (aunque sea por derrota previa ante la biología). Más dudas plantean los casos de deterioro mental. Se puede haber hecho testamento vital, haber dispuesto que en caso de padecer alzhéimer, por ejemplo, se practique la eutanasia. Pero, como ocurre con los otros testamentos, la voluntad está sujeta a cambios. Lo que sí sorprende, en esta tesitura, es que quienes más se oponen estén defendiendo que perviva la biología de quien olvidó su biografía. Si dispuso qué hacer con su vida llegado el momento, más coherente parece, para quienes piensan que la vida humana es algo más que un cuerpo, cumplir su voluntad. Si uno es responsable de su biografía, también debería tener la oportunidad de serlo de su último acto, la muerte, que jamás fue un simple hecho biológico.