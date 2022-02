El tarifazo y la poca vergüenza

Hay que tener muy poca vergüenza o estar muy desesperado para acusarme a mí o al Equipo de Gobierno de “tarifazo” en Eléctrica de Cádiz como han hecho Juancho Ortiz y el Partido Popular. Hay que tener muy poca vergüenza, estar muy desesperado y también tener muy poquito interés por la ciudad, por la verdad y por los vecinos y vecinas de Cádiz para embarrar con mentiras y esconder así la verdad. Porque roza lo obsceno acusar a un Ayuntamiento y a una pequeña empresa municipal de ese casino especulativo que es el mercado eléctrico y que decide cada día, en solitario, cuánto se forran ellos y cuántas fatigas pasamos nosotros para pagar las facturas. Porque roza lo obsceno que lo haga el PP, que tiene los consejos de administraciones de ese oligopolio eléctrico llenito de miembros y ex altos cargos forrándose de nuestro dinero todos los meses. Y porque roza lo obsceno cuando la culpa, precisamente, es de ellos.

Y esto último no es una opinión, sino historia reciente. Porque el problema que afrontamos ahora nace en 1982 con ese inicio de las privatizaciones que llevó a cabo el PSOE de Felipe González, que aumentó el peso de las empresas privadas en los sectores públicos estratégicos aunque mantuviera la mayoría estatal. Y culmina en 1998 con un PP de José María Aznar que dejó todo en empresas privadas, que dejó en manos de los beneficios los derechos fundamentales, que especuló hasta con lo básico para vivir.

Para ejemplo gráfico, el de Endesa. La venta de su accionariado público al sector privado comenzó en el Gobierno socialista mientras que el proceso de privatización terminó en 1998, durante el Gobierno popular. De aquellos polvos estos lodos. Luego, vinieron las puertas giratorias, que le pregunten si no a Ángel Acebes o a Fátima Báñez, ex ministros de gobiernos de la derecha que hoy son consejeros de Iberdrola y que todos los meses tienen sus suculentas nóminas mientras nosotros estrangulamos los números a final de mes ante la constante subida de la energía.

Por eso, se ve a leguas que lo que persigue el PP de Cádiz respecto a la situación de Eléctrica de Cádiz es dañar su estabilidad para acabar privatizándola. Ni más ni menos. Así de paso, rascan algún puestecito. Y no, ni lo van a conseguir ni lo vamos a consentir.

Porque si no es ese el objetivo, no se entiende que sean tan rastreros para que un contexto de constante subida que se ha llevado por delante a decenas de pequeñas empresas eléctricas en este país, aprovechen el hecho concreto de la indexación para hablar de tarifazo. Cuando la indexación es la única salida que nos queda y consiste en equiparar el precio de la factura de la luz al mercado. ¿Quieren una factura más barata? Pues presionen al mercado, es decir, a los suyos, a los Aznar, Báñez o Acebes, a los poseedores de la energía, a quienes nos están ahogando.

Y porque, además, saben perfectamente que durante meses hemos sido escudo de nuestros vecinos y vecinas, asumiendo los costes hasta no poder más de esos enfermizo picos históricos que alcanzaban el precio de la luz. No queríamos que en medio de una pandemia, cuando más se necesitan los derechos fundamentales cubiertos, los gaditanos y gaditanas se vieran perjudicados por la especulación del oligopolio eléctrico.

Así que si quieren acusarnos de algo, Juancho Ortiz, acúsenos de invertir cada céntimo de Eléctrica de Cádiz en las vecinas y vecinos de Cádiz y ni un céntimo en gambas, Campari o comilonas. Si quieren acusarnos de algo, acúsenos de preocuparnos en esta pandemia por los suministros básicos de los gaditanos y gaditanas y no de aprovechar el Covid para enriquecer a familiares directos. Si quieren acusarnos de algo, acúsenos de que las empresas públicas hoy garanticen los derechos fundamentales como la luz y el agua, y no doctorados y másteres para concejales y presidentes.

Pero del precio de la luz no nos acusen. No nos acusen porque no pueden. Porque esto es culpa de la política inhumana, liberal, interesada y salvaje de vuestro partido, que sólo se preocupa de una minoría a costa de la mayoría. Porque esto es culpa, en definitiva, del Partido Popular. Y el resto es mentira.

Ni nos acusen, ni nos tomen por ignorantes. Porque Juancho y el PP lo que buscan en esta pirueta, en la que aprovechan que el Pisuerga pasa por Valladolid, es cubrir las espaldas de su gente, de los que se sientan en los consejo de administración y juegan a la ruleta con nuestra suerte. Por eso, señalan a la indexación y exoneran de toda culpa a un mercado eléctrico despiadado.

Y que esto nos sirva para que aprendamos al menos, tras esta crisis, que la sanidad, la luz, el agua y las cosas de comer no pueden estar al servicio de la especulación, sino del bien común. Porque son “las condiciones de vida concretas las que nos hace, o nos deja, estar tranquilos”. Y en ese tranquilos se incluye la felicidad de todas, absolutamente todas, las personas.