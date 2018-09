El 'paganini' de la nación de nacionesGibraltar (gibrexit) IILa intimidad de dos asesinadas

Aunque somos bastantes los que desconfiamos de lo que, entre bambalinas, se está pactando en Cataluña, son también muchos los que, en su buena fe, confían todavía en el buen hacer del doctor Sánchez, nuestro muy honesto presidente, para resolver el más grave problema que a día de hoy tiene planteado España.

Y de esos que todavía confían, muchos son, sin duda, paisanos nuestros, porque sin los andaluces sería imposible ese 30%, más o menos, de estimación de voto al que dicen que el PSOE se ha encaramado en las encuestas después de haber accedido al poder, en muy malas compañías y por la puerta de servicio.

Como casi siempre, la clave de lo que va a suceder en el futuro en este aspecto, es decir, el pronóstico que anticipamos del resultado de las conversaciones que bajo cuerda mantienen Sánchez y Torra desde la moción de censura, hay que buscarlo en el pasado. No tanto en el remoto, en este caso, sino en el reciente, que pone sobre la mesa cuál es el pensamiento de Sánchez sobre esta materia.

Decía, en este sentido, nuestro inefable doctor, hace ahora un año, en un desayuno informativo que "España es una nación de naciones", y que la nación de naciones estaría formada, al menos, por España, Cataluña, Galicia y el País Vasco." También, un poco antes, en un mitin en el Centro Cívico de Tarragona apuntaba que "Cataluña es una nación" y que "la España nación de naciones va a llegar".

No es que, en esto, fuera Sánchez muy original. Ya en la primavera del 36, Andreu Nin, jefe del POUM, partido comunista de inspiración troskista y obediencia no soviética, que acabó masacrado en el 37 por sus camaradas del PCE, propugnaba, como Sánchez, la transformación de nuestro país en lo que él llamaba una Unión de Repúblicas Socialistas Ibéricas.

A lo dicho se unen las bochornosas declaraciones que escuchamos hace unos días a Josep Borrell -la gran esperanza blanca-, ministro de Asuntos Exteriores del Reino de España que, tan pancho, afirmaba, nada menos que en la BBC, el día de la Diada, que Cataluña es una nación y que los presos estaban mejor en la calle que en la cárcel porque lo cierto es que estos chicos nunca se escapan.

Pues bien, para los menos informados, y dentro de los muchos y variados aspectos que plantea la cuestión catalana, quiero centrarme hoy en uno de los más importantes: el económico, y muy especialmente en la influencia que este asunto puede tener en las cosas del comer, aquí, en Andalucía, nuestra tierra. Verán cómo, con muy pocas palabras, lo van a entender muy bien.

Andalucía y Cataluña son las dos regiones más pobladas de España. La primera tiene casi ocho millones y medio de habitantes y la segunda un millón menos. Andalucía tiene un PIB de 155.000 millones y Cataluña de 224.000, esto es, un 44% más. Andalucía tiene un PIB per cápita -magnitud muy reveladora del nivel de vida de un territorio- de 18.470 euros por persona y año, y Cataluña unos 30.000 euros, esto es, un 62% más. Andalucía tiene una tasa de paro del 23,4% -910.000 personas- y Cataluña, la mitad, un 11,5% -432.000-, esto es, un 105% menos. Por último, Andalucía tiene un riesgo de pobreza -ingresos anuales inferiores a 8.522 euros por persona- del 31% mientras Cataluña lo tiene del 15%, esto es, un 100% menos.

Sin embargo, a pesar de todas estas cifras tan reveladoras, lo cierto es que el nivel de los servicios públicos que se prestan en Andalucía, de nuestras carreteras, puertos, universidades, colegios y hospitales, es similar al que existe en Cataluña. Por tanto, ¿cómo es posible que siendo nosotros, los andaluces, muchísimo más pobres -económicamente hablando, claro- que los catalanes tengamos los mismos recursos económicos que ellos para sostener el esfuerzo de las administraciones? La respuesta es muy clara y se engloba en una sola palabra: solidaridad.

Por eso, sorprende tanto al observador avisado que, siendo como es el PSOE un partido cuya fuerza política esencial radica en Andalucía, esté dando soporte en el Congreso a unas políticas de las que el gran paganini va a ser, sin duda, el pueblo andaluz. Porque, desengañémonos, está muy bien todo eso de la identidad propia, la cultura, el idioma, los sentimientos y demás pamplinas que utilizan los independentistas, pero lo que realmente subyace en sus anhelos es la pela, el dinero, es decir, los recursos económicos que tienen y que se niegan a compartir con Andalucía durante más tiempo.

Esta insolidaridad que, como hilo conductor de su política de apaciguamiento, parece dispuesto a validar el sanchismo es en la historia del PSOE una verdadera herejía, que producirá muy graves perjuicios para nuestra tierra, que es, paradójicamente, la que brinda la mayor parte de los apoyos con que el socialismo cuenta. En definitiva, una verdadera esquizofrenia.

ESCRIBÍA la semana pasada que el acuerdo sobre Gibraltar, consecuencia del Brexit, es de vital importancia para la provincia y especialmente para el Campo de Gibraltar. No era congruente con esta importancia, lo que me parecía falta de noticias, cuando en este mes de octubre, el acuerdo tiene que estar concluido, por exigencias del Consejo Europeo.

El inicio del proceso no pudo ser más favorable para los intereses españoles, porque la UE dejó la cuestión gibraltareña fuera de las negociaciones del Brexit y si Londres quería un estatuto para Gibraltar, debía esperar a concluir su salida como país y se le obligaba a negociar con España, a la que se le concedía el derecho a vetar cualquier acuerdo. Después de este comienzo prometedor, no hubo noticias. Encontré que en enero de este año, la Secretaria de la UE, Iratexe Garcia, se ocupaba de la repercusión que tendría la salida del Reino Unido en los miles de trabajadores españoles de Gibraltar y consideraba que había que dar un trato especial a la Línea de la Concepción. En junio de este año, el presidente Sanchez, dijo mantener las exigencias sobre Gibraltar: subida del precio de los cigarrillos; ser más estrictos para el establecimiento de las empresas, que se instalaban en Gibraltar para evitar impuestos y que ha llegado a la cifra de 55.000; mejorar la condición de los 10.000 trabajadores españoles y la gestión conjunta del aeropuerto. Se dejó a un lado la pretensión de soberanía compartida, lo que motivó la crítica del ministro Margallo (PP) que opinó que si se renunciaba ahora a compartir la soberanía, se renunciaba para siempre. Borrell, ministro del Gobierno de Sanchez, se mostró menos exigente con las pretensiones de España, no solo abandonando la reclamación de soberanía compartida, sino también la del aeropuerto. Ministro y presidente y los alcaldes del Campo de Gibraltar, se reunieron en este mes con Barnier, que es el negociador comunitario. En su gira americana, el presidente del Gobierno ha hablado ante la Asamblea General de la ONU, sobre Gibraltar. La noticia la publicó ayer "Europa Sur" y dijo que Gibraltar podría aprovecharse de los beneficios de la UE, "inevitablemente a través de España". Esto es cierto, puesto que si la soberanía fuere compartida, Gibraltar seguiría en la UE, porque en ella está España. Pero el presidente del Gobierno, no ha pedido esa soberanía compartida. También el problema del aeropuerto se resolvería, porque, sin acuerdo, el aeródromo seguiría fuera del "cielo único europeo". Son las condiciones de vida y la prosperidad del Campo de Gibraltar, lo que está en juego. Se trata de un acuerdo provisional, si se produce, solo en vigor hasta enero de 2021.

SOMOS una sociedad muy civilizada. Para preservar la intimidad de las dos niñas asesinadas por su padre en Castellón, en un primer momento no se facilitaron los nombres de las pequeñas de tres y seis años. Sólo M. y N. Podrían haberlas numerado: 26 y 27. Es el puesto que ocupan en la estadística desde 2013 de niños eliminados por sus padres, como venganza contra madres que querían separarse de sus maltratadores. Este anonimato era una delicadeza del sistema judicial. Y un sarcasmo: no se protegió su derecho a la integridad física, dejándolas a merced de su asesino. Se violó su derecho a la vida, pero se protegía su derecho a la intimidad.

Y así, con mucho pudor, ni siquiera se proporcionaron sus nombres y acabaron cosificadas como M. y N.; sólo unas siglas. Hasta en los documentales de naturaleza les ponen nombre a los animales protagonistas, para que el público empatice con ellos. Aquí, después de fallar el sistema en su conjunto, nos esmeramos en una última afrenta: quitarles su identidad. Debe ser el complejo de culpa. La Policía y la magistrada especialista desoyeron las denuncias de la madre y la petición del fiscal, ante las amenazas que había recibido Itziar Prats del asesino: "Ya te puedes ir despidiendo de las niñas, me voy a cargar a lo que más quieres". También puede ser por una aplicación pudorosa del artículo 18 de la Constitución, que garantiza el derecho a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

Derecho que también se aplica al homicida: no se han facilitado los apellidos de Ricardo C. G., que después de acabar con sus hijas a cuchilladas se suicidó tirándose por una ventana. Fue muy polémica la decisión de José Bono en 2002, cuando era presidente de Castilla-La Mancha, de publicar una lista de 18 condenados en sentencia firme en su región por violencia de género en el año anterior. En la actualidad hay asociaciones de juristas y feministas que defienden que se publiquen las sentencias, que en teoría sólo están a disposición de las partes. (El artículo 18, de nuevo). Tampoco conocemos, por cierto, la identidad del policía que informó de que no había riesgo suficiente para una orden de alejamiento, ni cómo se llama la titular del Juzgado de Violencia de Género número 1 de Castellón, que tomó la decisión equivocada sin un estudio psicológico ni un informe forense.

Al menos podemos componer un epitafio en honor de las niñas. Nerea C. Prats, de seis años y su hermana Martina, de tres, víctimas de la maldad en el grado más absoluto.