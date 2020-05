Si eres joven, no te dejes manipular por la industria del tabaco

Este 31 de mayo no podremos ofrecer a los pacientes que acuden al Hospital Universitario Puerta del Mar una pieza de fruta a cambio de un cigarrillo, como habitualmente veníamos haciendo desde hace más de nueve años desde que se constituyera éste comité en su lucha contra el tabaco. Entre las actividades que organizábamos, ubicábamos en el hall de entrada una mesa informativa, en la cual se hacían pruebas de cooximetrías y se ofrecía ayuda por parte de especialistas sanitarios para dejar de fumar.

Este año parecía alentador, ante las innumerables actividades que nuestro Comité de Hospitales Libres de Humo, teníamos para debatir y llevar a la practica en el Puerta del Mar, pero apareció un intruso, el covid-19 y nos ha absorbido, dejando a un lado otras aspiraciones que con tanta ilusión queríamos realizar para concienciar a la sociedad de la importancia de dejar de fumar.

El Día Mundial sin Tabaco pone de relieve las acciones existentes destinadas a luchar contra el tabaquismo y sus consecuencias para la salud.

"Fumar mata" ... Por más que los médicos lo sigan repitiendo, que los anuncios muestren en los paquetes de tabaco, y que nuestra Constitución Española, en su articulo 43 reconoce el derecho a la protección de la salud, da la sensación de que no sirve para nada y al no respetarse, da la impresión que esto del tabaquismo, es una lucha entre médicos y políticos.

La Organización Mundial de la Salud decidió en 1987 consagrar el último día del mes de mayo a una jornada informativa sobre la lucha contra el tabaquismo en el mundo. De aquí a 2030 se calcula que el tabaco dejará más de 8 millones de víctimas al año, es decir, más muertes en todo el mundo que las causadas por el sida, la tuberculosis, la mortalidad maternal, los accidentes de coche, los suicidios y los homicidios ¡todos juntos!Además, las desigualdades y la pobreza se ven agravadas por el tabaquismo, puesto que las personas más pobres dedican menos recursos a las necesidades esenciales, como la calidad de la alimentación, la educación y el cuidado de la salud. En total, el cultivo del tabaco utiliza más de 4 millones de hectáreas de tierra y la fabricación de productos de tabaco genera 2 millones de toneladas de residuos sólidos.

Hasta 2030, el consumo de nicotina dejará en el mundo 8 millones de víctimas al año

Este Día Mundial Sin Tabaco pretende ayudar a los fumadores a modificar su hábito recordándoles los riesgos para la salud ligados al tabaquismo, además de fomentar la elaboración de políticas eficaces para reducir el consumo de tabaco. Si queréis dejar de fumar, ¡este podría ser un buen día para pasar a la acción!A pesar de su riesgo, su consumo está muy extendido. Dejar de fumar no es sencillo, pero si se logra, en 15 años el cuerpo estará tan sano como si nunca lo hubiera hecho y beneficiará tanto a la salud individual como la de las personas con las que convive el fumador. Cuando dejas de fumar, empiezas a notar mejorías, tu función pulmonar aumenta casi un 30% la tos y la congestión nasal y la fatiga van desapareciendo y disminuyen las infecciones respiratorias.

Hay que acostumbrarse a la frustración (por las recaídas) No por ello hay que culpabilizar al fumador; hay que meterse en la mente del fumador, hay que dar consejos suaves, del tipo: “tened en cuenta que el stress, el café, la copa, aumentan el consumo de tabaco, el humo pasivo se pasa a la ropa, a las paredes y se aspira”...

Las desigualdades y las situaciones de pobreza se ven muy agravadas por el tabaquismo

Cada año, el Día Mundial Sin Tabaco se basa en un lema diferente. Este año 2020, el lema es: "Proteger a los jóvenes de la manipulación de la industria y prevenir su consumo de tabaco y nicotina".Los jóvenes siempre han sido un objetivo de la industria del tabaco, ya que son más vulnerables a la manipulación publicitaria. Por ello, este año el lema de la campaña del Día Mundial Sin Tabaco hace referencia a la protección de los jóvenes frente a la persuasiva manipulación del sector del tabaco. Si evitamos el consumo de los jóvenes, se ganará mucho terreno en prevenir el consumo mundial del tabaco.Según la OMS, el mundo no puede permitirse una generación engañada por las mentiras de la industria del tabaco. Para ello hace un llamamiento a personas influyentes en la cultura para que en redes sociales expongan las mentiras y estrategias agresivas de la industria del tabaco y ayuden a los jóvenes de decidir realmente su futuro, con información veraz sobre esta droga, que es hoy la segunda causa de mortalidad en todo el mundo.

Llamar a la acción

La salud pulmonar no se logra simplemente por la ausencia de enfermedades, y el humo del tabaco repercute de manera importante en la salud pulmonar de los fumadores y no fumadores en todo el mundo.Para alcanzar la meta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de reducir en un tercio la mortalidad prematura para 2030, el control del tabaco debe ser una prioridad para los gobiernos y las comunidades de todo el mundo. En la actualidad, el mundo no está bien encaminado para alcanzar esta meta.

Los países deben responder a la epidemia de tabaquismo mediante la plena aplicación de las directrices que marca la OMS y la adopción de las medidas al más alto nivel, lo que implica la formulación, la aplicación y el cumplimiento de las políticas de control del tabaco más eficaces destinadas a reducir la demanda de tabaco.Los padres y otros miembros de la comunidad también deben tomar medidas para promover su propia salud y la de sus hijos, protegiéndolos de los daños causados por el tabaco.

Desde aquí te animamos a que acudaS a tu centro de salud, donde te prestarán la ayuda necesaria para salir del pozo del “alquitrán” .