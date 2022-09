Un indocumentado y/o un mentiroso

Ser alcalde de Cádiz y profesor de Historia es incompatible con algunos hechos: por ejemplo, dedicar una tribuna en los medios de comunicación a intentar demostrar que el Partido Popular maltrató de 1995 a 2015 a los barrios que el actual regidor llama populares. De hecho, cuando Kichi hace eso, solo existen dos posibilidades y una tercera que reúne a las anteriores: la primera que es un indocumentado, la segunda que es un mentiroso (y que miente a sabiendas), y la tercera es que es un indocumentado que miente por sistema. No hay más opciones.

Cuando se concluyó el soterramiento de la vía férrea que puso a Loreto a cinco minutos andando de la Playa Victoria, Kichi tenía 28 años. Cuando se eliminó la trinchera que a la altura de Severiano tenía las vías convertidas en un estercolero también, y lo mismo al actual alcalde no le interesaba tanto la ciudad, pero ya tenía edad para conocer esa realidad.

Cuando se creó un Complejo Deportivo en Puntales La Paz Kichi ya había superado los 30, y cuando se construyeron cientos de pisos públicos en Puntales (calles Jerónimo Usera, Voluntario de Extramuros, Salvador Viniegra, Marqués de la Ensenada, Avenida de la Ilustración…), igual. De hecho, cuando se abrieron la Guardería de Astilleros, la piscina cubierta en ese barrio o la Residencia de Mayores de Puntales, faltaban dos años para que se presentara a alcalde. Es evidente, por tanto, que Kichi mentía en 2015 y miente en 2022. Más de siete años de mentiras a costa de los gaditanos de esos barrios que –por mucho que se esfuerce– saben perfectamente qué hizo el PP en esos años y qué ha hecho él en estos siete y pico; nada.

Podría haber aprovechado Kichi esa tribuna para explicar por qué no ha construido ni un solo piso en esos barrios populares. De hecho, ha entregado 5 pisos al año –cuando la media hasta 2015 era de cien al año– y en fincas que expropió el PP. Podría explicar también por qué no ha abierto ni una sola instalación deportiva en esas zonas, por qué no ha abierto un solo centro cultural. Por qué no ha hecho nada en esos barrios ni en el resto de la ciudad más que abandonar la limpieza y el mantenimiento para que todo esté en un estado de suciedad y decadencia que no se conocía desde hacía décadas.

Pero es imposible. Es superior a sus fuerzas; desde que Susana Díaz dejó San Telmo, ese febrero de 2019, la única ocupación del alcalde es hablar de lo mala que es la Junta: antes de ese día, en las dos reuniones que mantuvo con la ex presidenta de la Junta tras regalarle la Alcaldía en 2015 para que gobernara a pesar de haber perdido las elecciones, no mencionó ni el Hospital. En esas reuniones Kichi no militó como dice él en el partido de Cádiz, sino en el partido de su sillón: no hubo reclamación alguna, solo silencio cobarde y genuflexión hacia el partido que tuvo a Cádiz abandonada durante décadas.