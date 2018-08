La evaluación universitaria

Entramos en una nueva etapa en la que las calificaciones que otorguen los profesores universitarios serán susceptibles de control no sólo por los órganos internos de las universidades, o por algún juez de lo contencioso, sino directamente por la jurisdicción penal. Eso puede acarrear una revolución ya que son incesantes las evaluaciones para acceder a la universidad, obtener títulos de grado, de máster, de doctor e incluso plazas de profesor. La inmensa mayoría de las discrepancias sobre las calificaciones se resolvían hasta ahora en el seno de la universidad, a veces con disgusto del primer evaluador; en los escasos pleitos que llegaban a las salas de lo contencioso, normalmente referidos a concursos para plazas de profesor, los jueces solían negar la razón al recurrente: argumentaban que el tribunal examinador estaba formado por expertos cuyo especializado criterio no podía suplantar el juez.

El criterio hasta ahora usual era que los profesores evaluaban y sólo otros expertos de igual o superior cualificación podían corregir las posibles fallas o desviaciones de poder del primer evaluador. Aunque esa segunda instancia modificase la evaluación inicial, no se penalizaba a su autor; simplemente se le enmendaba la plana. Dicho de otro modo: el proceso de evaluación no solía adentrarse en vericuetos penales.

El primer caso, y el único hasta el momento, en el que un proceso de evaluación universitario derivó en una causa penal se produjo en el año 2012 en la universidad de Granada. Una alumna del grado en Pedagogía dijo por escrito a una administradora que necesitaba aprobar alguna asignatura para obtener el título, pero que no podía asistir a clase por encontrarse en Cádiz trabajando. La administradora habló con un profesor, el cual accedió a otorgarle un sobresaliente sin asistir a clase ni examinarla. Entonces la administradora la matriculó en esa asignatura, aunque había finalizado el plazo de matriculación, y la alumna obtuvo el ansiado título. Un juzgado de instrucción granadino entró en el tema, como consecuencia colateral de otra disputa universitaria, y apreció indicios de prevaricación y falsedad documental en el profesor, la administradora y la alumna. La Audiencia Provincial de Granada, a instancias de la acusación popular, inhabilitó al profesor como autor de un delito de prevaricación y a la administradora, como cooperadora necesaria, por haber matriculado a la alumna fuera de plazo. Absolvió a ambos de falsedad documental pues escribir en el acta la calificación no era un nuevo delito sino consumar la prevaricación. El Tribunal Supremo ratificó lo acordado por la Audiencia Provincial.

Esas sentencias de la Audiencia y del Supremo establecieron que calificar a un alumno es un acto administrativo ejecutivo y, en consecuencia, susceptible de ser examinado por los jueces de lo penal como posible prevaricación si observan que alguna calificación fue ostensiblemente arbitraria e injusta. Y lo más significativo: lo que vale para calificar al alza, dando una nota arbitrariamente elevada, también valdría para un suspenso injusto. Ya veremos si proliferarán o no las reclamaciones penales de alumnos que, indignados, decidan sobrepasar los mecanismos usuales de reclamación interna que las universidades facilitan a todos.

Visto que ya hay un profesor condenado por prevaricar al evaluar a un alumno, la novedad del caso Casado es si también habrá alumnos condenados por cooperar en la prevaricación que un profesor pueda cometer al evaluarlo, lo que amenazaría con judicializar definitiva y completamente el proceso de evaluación universitaria.

En el caso granadino el fiscal no apreció delito alguno en ninguno de los tres protagonistas y ese dato no es menor: el defensor de la legalidad se mantuvo en el criterio tradicional de que fuesen otros expertos universitarios los que corrigiesen los posibles fallos del sistema evaluador y estimó que la alumna no podía cometer delito. La Audiencia absolvió a la alumna, pues no quedó probado que hubiese solicitado que la aprobasen injustamente, sino sólo comunicó a la administradora su situación personal. Tampoco le retiraron el título y hoy ejerce de pedagoga.

Es notable que en la exposición razonada, elevada al Supremo con indicios de que Casado cooperó en una prevaricación, aparezca la condena al profesor granadino, pero no la absolución de la alumna ni el hecho de que la fiscalía no apreciase delito. Se trata de un dato esencial ya que la sentencia granadina echa por tierra el criterio que más podría perjudicar a Casado: que basta con ser consciente de la arbitrariedad cometida por otro para convertirse en cooperador. La alumna lo era y la absolvieron, lo que favorece a Casado y a todos los alumnos universitarios. Por cierto: todos los que hayan emitido o recibido un aprobado general por jubilarse el profesor podrían haber prevaricado.