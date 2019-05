El ciclo económico de las comunidades autónomasSe llama democracia

La publicación esta semana de la Contabilidad Regional de España para el año 2018 nos ofrece no sólo la evolución económica de las regiones españolas en el último año, sino que nos permite examinar la evolución del ciclo completo de la crisis y la recuperación. Para el año 2018 el INE estima un crecimiento del PIB del 2,6%, pero desigual en el territorio, desde el 3,7% de la Comunidad de Madrid hasta el 1,5% de la Región de Murcia, mientras que Andalucía, un año más, se encuentra ligeramente por debajo de la media (2,4%).

El balance entre 2008 y 2018 puede realizarse sobre el PIB, lo que nos pone de manifiesto la intensidad del crecimiento, en términos demográficos, que nos muestra la capacidad de atracción o retención de la población, o en términos de PIB per cápita, como indicador de nivel de vida. Combinando estas variables podemos distinguir cuatro tipos de CCAA en el reciente ciclo económico:

El primero, el de las comunidades más potentes por crecimiento del PIB y atracción de población. La Comunidad de Madrid ha sido la que en estos once años ha mostrado mayor fortaleza, pues su PIB ha pasado de representar el 18,1% del español en 2008 al 19% en 2018, casi alcanzando a Cataluña, que es la comunidad con mayor aportación al PIB de España. Además, lo hace absorbiendo población, a pesar de lo cual consolida y aumenta su primer lugar en el ranking de PIB per cápita (135,1% sobre la media). En su dinamismo se combinan la elevada acumulación de capital, conocimiento y empresas, su potente red de comunicaciones y su variada oferta de servicios, además de los beneficios de la concentración urbana y de la capitalidad. Le sigue en dinamismo Cataluña, una comunidad con una estructura productiva muy diversificada, un potente sector exportador y una elevada acumulación de conocimiento, innovación e inversión, aunque desde el otoño de 2017 la intensidad de su crecimiento relativo se ha moderado como consecuencia de la inestabilidad provocada por el proceso independentista, como lo ponen de manifiesto diversos indicadores económicos en el último año (desaceleración del empleo, caída de la inversión extranjera, salida de empresas y de depósitos bancarios).

El segundo grupo lo constituyen comunidades con un balance eficiente en el periodo, aumentando su PIB per cápita relativo a la vez que disminuyen su participación en la población española, formando parte de este grupo dos comunidades que se encuentran por encima de la media española (País Vasco y Aragón) y otras tres que se encuentran entre las menos desarrolladas, pero se anotan aumentos elevados del PIB per cápita (Galicia, Extremadura y Castilla y León).

El tercer grupo lo conforman comunidades en las que su PIB per cápita crece menos que la media nacional, a pesar de lo cual aumentan la población. Son los casos de Andalucía, Baleares, Canarias y Murcia, comunidades que tienen en común la creciente importancia del sector turismo, lo que genera múltiples empleos, pero con rentas moderadas y de carácter estacional.

Finalmente, el cuarto grupo está formado por las comunidades que en 2018 aún no han recuperado el nivel de PIB de 2008 (Asturias, La Rioja, Cantabria y la Comunidad Valenciana) o que lo superan por muy poco (Castilla-La Mancha) y que disminuyen su participación en la población nacional.

El análisis económico prevé que las regiones convergerán a largo plazo si las menos desarrolladas imitan a bajo coste la tecnología y forma de producción de las más desarrolladas, para lo que se requiere movilidad del capital y del trabajo y un marco institucional que facilite los cambios estructurales.

Sin embargo, la evolución en el periodo 2008/2018 de las regiones españolas no corrobora la previsión teórica de convergencia, sino un aumento de la desigualdad, pues el PIB se concentra más en las comunidades más ricas, especialmente Madrid y Cataluña, que suman el 38,1% del PIB nacional, mientras que en el ranking de PIB per cápita se mantienen las mismas siete primeras comunidades a lo largo de los once años. Por el contrario, la suma del PIB de las diez comunidades con menor nivel de desarrollo reduce o mantiene estancada su participación en el PIB nacional, si bien algunas, como Castilla y León, Extremadura y Galicia, mejoran su posición en términos de PIB per cápita gracias a la reducción de su población. En consecuencia, y sin entrar en otro tipo de análisis singularizado por comunidades, la tendencia dominante es hacia un ligero aumento de la desigualdad territorial, aunque limitado por los mecanismos redistributivos (el gasto público nacional y los fondos europeos) y los flujos demográficos.

HAN pasado pocos días del triunfo electoral del PSOE y ya surgen algunas voces, complacidas y complacientes, que piden que los medios de comunicación no afectos revisen su posición anti-Sánchez. Me malicio que ese runrún, denunciado no hace mucho por Bieito Rubido, irá en aumento: lo que hoy es sugerencia, acaso mañana mute en consejo y pasado en mandato. Es tentación antigua de quien ostenta el poder el creerse en el derecho de disciplinar a su conveniencia la libertad de expresión y de reinventar, incluso, las reglas del juego.

El asunto alcanza mayor trascendencia porque tan anómala demanda encuentra su origen en un precedente inquietante. Recordarán que a finales del pasado año Carmen Calvo, persona que con toda probabilidad asumirá importantes responsabilidades en el futuro Gobierno, reprendió a la prensa, afeó sus malas prácticas y recetó como remedio imprescindible su regulación. En aquellas declaraciones, tras preguntarse por qué seguimos manteniendo que la mejor ley de prensa es la que no existe, Calvo deslizó también un concepto francamente peligroso: parece conveniente, afirmó, que se establezcan cuanto antes mecanismos de intervención.

Con ese caldo de cultivo, no extraña que los partidarios más apasionados y obsequiosos reclamen que se acallen las críticas al líder, que se silencien sus defectos y que reglamentaria y unánimemente empiecen a alabarse sus presuntas virtudes.

Como en su momento indiqué, a mí me parece que es mercancía averiada la que trata de vendernos quien sostiene que lo óptimo es estabular las opiniones. La libertad de expresión es inderogable, está en la base de una sociedad plural, enriquece la convivencia y garantiza una permanente y sanísima vigilancia del hacer de nuestros mandatarios.

¿Qué resulta incómoda y desagrada? Ésas son las servidumbres de un sistema en el que se antepone el tráfico libre de ideas al culto monolítico y opresivo al dirigente de turno. Se llama democracia y resiste bien -lo ha hecho siempre- la diversidad de juicios, criterios y calificativos. Así que déjense de inventos: que cada cual diga lo que le parezca; y si se excede, para eso nos hemos dotado de normas suficientes que, a posteriori, tutelan los derechos de quien se sienta ofendido. Lo otro, la loa monocorde, es el principal síntoma de un autoritarismo que, gracias a tantos, quedó -y tiene que continuar quedando- en el desván infame y vergonzoso de nuestros peores recuerdos.