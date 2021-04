La República que no pudo ser

El 5 de febrero de 1939, Manuel Azaña atravesaba la frontera con Francia a la altura de la localidad de Les Illes y, siete días después, presentaba su dimisión irrevocable como presidente de la Segunda República. En mayo de ese año, acabada ya la Guerra Civil con el triunfo del llamado bando nacional, pergeñaba una nota preliminar a la que tal vez sea su obra más emblemática, "La Velada de Benicarló", escrita unos días antes de los sangrientos choques que tuvieron lugar en Cataluña durante los primeros días de mayo de 1937 entre los anarquistas y el Gobierno de la Generalitat. En dicha nota se puede leer, "en tiempos venideros, variados los nombres de las cosas, esquilmados muchos conceptos, los españoles comprenderán mal por qué sus antepasados se han batido entre sí más de dos años". Con todo, entre la amargura del destierro, la derrota de la causa republicana y también con una implícita autocrítica, quería dejar una puerta abierta a un confiado voluntarismo de reconciliación: "desde el punto de vista humano, será un consuelo. Desde el punto de vista español, una esperanza".

Ocho años antes, el 14 de abril de 1931, se proclamaba la Segunda República tras unas elecciones municipales en la que obtuvieron notable ventaja en las grandes ciudades las candidaturas republicano- socialista frente a las monárquicas. Todo ello tuvo lugar casi sorpresivamente, aunque algo de novedosos se esperaba, entre la alegría generalizada de unos y el contenido recelo de otros. Sin embargo, cabe preguntarnos, ¿por qué en el transcurso de esos años se pasó de una mayoritaria confianza en el nuevo orden político a una de las más grandes tragedias de nuestra convivencia como españoles? Resulta evidente que unos hechos, tan contradictorios y complejos, exigen unas respuestas igualmente complejas, que no se pueden solventar con argumentos simplistas y, mucho menos, maniqueos.

La Agrupación el Servicio de la República.

El 10 de febrero de 1931, tres grandes personalidades de la vida cultural española, el Dr. Marañón, el filósofo Ortega y Gasset y el literato Pérez de Ayala, firmaban un manifiesto en el diario El Sol, que llevaba el título de "Agrupación al Servicio de la República". Apostaban por una urgente y plural regeneración de España desde varios puntos de vista: técnica, económica, social e intelectual. En vísperas de las elecciones del domingo 12 de abril, hicieron una llamada entusiasta a que el electorado fuera a votar y no dejar pasar, así, una ocasión idónea para expresar su descontento con la situación de entonces. Siguiendo las deducciones del Dr. Marañón, la causa republicana "había alcanzado inesperada extensión, ganando hasta clases sociales que creíamos inatacables". El resultado de aquellas elecciones, de todos conocido, precipitó vertiginosamente los acontecimientos y el martes 14 de abril en el domicilio del propio Marañón se hizo un oficioso traspaso de poderes entre el Conde de Romanones, en nombre de Don Alfonso XIII, y Niceto Alcalá Zamora, ex ministro con la Monarquía, en nombre de la República.

Para hacernos una idea bastante acertada del desconcierto de aquellos momentos, contamos con las sabrosas impresiones que nos dejó el genial Josep Pla en un delicioso librito, "El advenimiento de la República". Llegado muy temprano a Madrid desde Barcelona el mismo 14 de abril, estas impresiones suponen, de hecho, una de las mejores crónicas con la que contamos de aquellos días tan intensos. En ellas no faltan sus peculiares rasgos de humor ácido, no exentos de amargura, propios del espíritu de ese payés de la Cataluña profunda, escéptico y socarrón, que a veces le afloraba. Entre otras observaciones, le llamó la atención, conforme ya era casi definitivo el escrutinio, la candidez y el despiste de Fernando de los Ríos, uno de los socialistas más significativos, al expresar que dentro de dos años, por lo que se estaba viendo, habría una República en España. Se equivocó tan solo en una horas.

Poco tiempo después, uno de esos prohombres de la Agrupación, Ortega y Gasset, mostraba su más que incipiente desengaño en aquel célebre artículo suyo "El aldabonazo", publicado en El Crisol, diario netamente republicano, donde resalta su grito de "No es esto, no es esto". De paso, marcó con anticipación, en una magna conferencia que pronunció el 6 de diciembre de ese mismo año en el madrileño Cine de la Opera, las líneas generales que, según su criterio de pensador liberal, marcarían el final de la República, "el exacerbado regionalismo, el exagerado anticlericalismo y la miope defensa de los privilegios de los reaccionarios".

La pesimista visión de Chaves Nogales.

Cuenta Pío Baroja en sus Memorias ("Desde la última vuelta del camino") unas curiosos puntos de vista que intercambió con el afamado periodista de entonces, Manuel Chaves Nogales, acerca de la marcha de la República en aquellos años. En vísperas de la Navidad de 1932 (?) fue invitado a comer a su vivienda, asombrándose de lo bien instalado que estaba el reportero y escritor sevillano, "tenía una casa hermosa, grande, con magnífica calefacción, desde los balcones había una vista magnífica sobre el Campo del Moro y sus arboledas". Tras el animado almuerzo, en la sobremesa pasaron "inevitablemente" a hablar de política, no cesando el célebre novelista vasco en sus halagos por su casa, hasta el punto de decirle, "qué panorama, yo creo que viviendo en un sitio así no saldría a la calle nunca". Entonces, la respuesta de Chaves Nogales le desconcertó" Sí, esto está muy bien, pero todo esto es un espejo. Nosotros acabaremos en una buhardilla pobre de una callejuela de París". Es más, ante su asombro, le espetó a Baroja: "esto de la República no marcha".

Aunque tomó partido por la República en la Guerra Civil, hastiado por la violencia de ambos bandos, en el verano de 1939 los dos coincidieron en París y narra Baroja que, nada más verlo, le dijo "Amigo, ¡qué olfato!. Luego se exilió en Londres, donde en 1944 murió a los 46 años en plena soledad (su familia había regresado ya a España). Chaves Nogales pasa por ser uno de los primeros que sobresalen a la hora de reivindicar una "tercera España", asunto éste bastante debatido en diferentes ocasiones. Una idea que, en principio, no pareciere descabellada si no fuera porque se parte del convencimiento de que las otras dos no estuvieran muy dispuestas a entenderse. Su muerte y su tumba, ya olvidada en un cementerio londinense donde ni siquiera cuenta con una lápida, tal vez sea el testimonio más palpable, por lo que tiene de triste y estéril, del fracaso colectivo de aquellas dos Españas a las que, no sin razón, criticó tan duramente.

Pero, para eso, está ya la propia Historia con todas sus interpretaciones, por supuesto.