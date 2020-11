La Lomloe y la filosofía

Desde el año 2002 la Unesco comenzó a celebrar el Día de la Filosofía y fue en el año 2005 cuando se declaró su celebración el tercer jueves del mes de noviembre. La filosofía es el estudio de la naturaleza y de la existencia, de lo que es posible conocer, y del comportamiento correcto e incorrecto. Es uno de los campos más importantes del pensamiento humano, ya que aspira a llegar al sentido mismo de la vida.

Uno de los principales objetivos del Día de la Filosofía es subrayar la importancia de la generalización de la enseñanza filosófica para las generaciones futuras. Por eso estamos de enhorabuena en España, porque el pasado jueves 19 de noviembre coincidiendo con la celebración del Día internacional de la Filosofía (este año se quiere hacer hincapié en la importancia de esta asignatura) se aprobó en el Congreso de los Diputados la nueva Ley de Educación, la Lomloe, que devuelve la obligatoriedad perdida con la ley Wert (Lomce) a la asignatura de Filosofía. La nueva ley hace obligatoria la Historia de la Filosofía, lo que nos parece una cuestión relevante y de justicia para una sociedad dónde el espíritu crítico se hace cada vez más necesario. Dejar la filosofía como asignatura opcional fue uno de los muchos errores de la llamada ley Wert.

También la asignatura de Educación en Valores Cívicos y Éticos pasa a ser obligatoria en un curso del tercer ciclo de primaria (5º 6º) y otro de la ESO que aún está por determinar. Me parece un gran acierto que esta asignatura no sea alternativa de la Religión y que sea obligatoria. En un Estado aconfesional como es España, la Educación en Valores Cívicos es fundamental para el Estado de Derecho y la democracia siendo sin duda otro gran acierto de la nueva Ley, que está muy en sintonía con países como Francia y el Reino Unido.

Para la Unesco "la filosofía proporciona las bases conceptuales de los principios y valores de los que depende la paz mundial: la democracia, los derechos humanos, la justicia y la igualdad". Además, la filosofía ayuda a consolidar los auténticos fundamentos de la coexistencia pacífica y la tolerancia. Creo que está más que justificado que la filosofía debe ser una asignatura obligatoria en el bachillerato, como lo es en los países más importantes de la Unión Europea.

La actual ley, la Lomce, fue una ley sin participación de la comunidad educativa y que contó para su aprobación con el apoyo exclusivo del PP y el rechazo de los grupos de la oposición (11 enmiendas a la totalidad) al extremo de que diez partidos políticos firmaron que la derogarían cuando cambiara el Gobierno.

La Lomloe, nueva ley aprobada por el Congreso de los Diputados, en su tramitación ha tenido 3 enmiendas a la totalidad y ha sido aprobada por 177 votos a favor, 148 en contra y 17 abstenciones. Sin duda cuenta con mayor apoyo pero no ha llegado al consenso a pesar de ser la octava ley educativa de nuestra democracia.

Se podría decir que nuestros políticos progresan adecuadamente, aunque la Comunidad Educativa, a pesar de las 250 propuestas incorporadas a la nueva Ley por el diálogo de los agentes sociales, sigue deseando un consenso que no llega nunca. Como he dicho anteriormente, son ya ocho leyes de educación y todavía no hemos alcanzado el consenso deseado, esperemos que en la tramitación del Senado y sobre todo en los desarrollos de la ley, dónde las comunidades autónomas tendrán mucha participación, se llegue al mayor nivel de entendimiento por el bien de los ciudadanos. Lo que no está justificado es que la oposición antes de la aprobación final esté haciendo llamadas al incumplimiento de una Ley Orgánica. Todos deberíamos saber que estamos en un Estado de Derecho, y que las leyes se cambian en el Congreso de los Diputados. La ley Wert no nos gustaba a muchos y ha tenido siete años de desarrollo y en este momento sigue en vigor.

Los desarrollos completos de una ley orgánica en educación llevan un tiempo estimado en unos diez años y la cuestión fundamental es sin duda la financiación, por eso el dialogo y la colaboración de las comunidades autónomas con el Ministerio se hace fundamental en los próximos años. Son legítimos por supuesto los recursos, pero vuelvo a insistir que en un Estado de Derecho las Leyes están para cumplirse.

Como docente y profesor de filosofía creo que es un gran acierto que nuestros jóvenes se formen en el pensamiento crítico y que la Historia de la Filosofía vuelva a ser obligatoria y me sorprende sobremanera que en las noticias de estos días nadie se refiera a la importancia de recuperar la obligatoriedad de la filosofía con la nueva ley.