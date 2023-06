Acaban de cumplirse dos meses de la entrada en vigor de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), aprobada a finales de marzo. Esta Ley ha ingresado en nuestro ordenamiento jurídico, ha caído sobre nosotros, los que trabajamos en la universidad, casi oculta entre las muchas disposiciones legales, de todo tipo, que se han promulgado en estos últimos años, producto de ese hipervitalismo compulsivo legislativo –tomamos la expresión prestada del filósofo Antonio Valdecantos– que ha caracterizado al gobierno de coalición que ahora fenece. Como se sabe, cantidad y calidad no suelen ir de la mano y bastantes de estas leyes están dando un resultado perfectamente descriptible (por negativo). Y es que pareciera que un buen número de éstas se han dictado principalmente para demostrar que se ostenta el poder y que se ejerce, sin saber muchas veces exactamente para qué y hacia dónde se va.

La LOSU, que no es de las peores de esta nutrida hornada legislativa, desde luego siempre dentro de la mediocridad técnico-jurídica a la que estamos ya habituados, respondería a este modelo de norma inesperada y no demandada por sus principales destinatarios. Quienes guardamos memoria de qué supuso ya en este siglo la LOU y sobre todo antes, en 1983, la LRU en el debate público, dentro y fuera de la universidad, un debate rico y hasta apasionado, no podemos más que sorprendernos por cómo han sucedido las cosas o, más bien, por cómo no han sucedido ahora. La LOSU ha entrado en vigor, se está ya aplicando, sin que en las universidades españolas, de sus rectores para abajo, sepamos exactamente por qué se ha promulgado o quiénes la han pedido.

Hay obviamente una explicación remota, de índole política, que tendría mucho que ver con un gobierno diseñado, recuérdese, por un presidente que para continuar siéndolo tuvo que coaligarse con quienes formando parte de éste no le permitirían dormir tranquilo. Para estos socios, para hacerles sitio en dicho gobierno, perpetrado con la urgencia que exige el disimulo y la frivolidad acostumbrada, se idearon varios miniministerios, entre ellos el de Universidades. Al frente de éste departamento, inédito hasta entonces, se situó al renombrado, pero también un tanto estrafalario, al menos como ministro, Manuel Castells, que se puso como objetivo fundamental la promulgación de una nueva ley de universidades, sin que nadie, nos tememos, incluidas las autoridades académicas, se lo tomase muy en serio. Su sucesor, el invisible Subirats, en el modo descrito, sin apenas debate y con escasa participación, habría culminado la empresa, ante una universidad sorprendida e indiferente.

La Ley, mirada de cerca, no deja de ser un texto de por sí bastante inocuo, que aunque introduzca algunas novedades muy jaleadas –como el perfil de quienes pueden llegar a ser rectores, por ejemplo–, se movería en la línea gatopardesca habitual respecto de las normas que regulan la universidad en los últimos años: mucho cambio aparente, en los nombres o en las denominaciones, esto es, en la superficie, pero sin afectar verdaderamente a lo esencial, al meollo de las cosas. Además de encomendarse, en gran medida, a las comunidades autónomas y a las propias universidades el desarrollo de la Ley, el ministerio habría proyectado de inmediato varios decretos que afectarían, estos sí, a cuestiones más concretas como la organización interna o la carrera del profesorado. En las universidades, superada la sorpresa, se habría instalado, junto al escepticismo inicial, que no es obviamente el mejor punto de arranque para una reforma, una sensación de inseguridad y de inestabilidad que la convocatoria de elecciones generales no habría hecho más que acrecentar.

Pero sin duda lo más llamativo de un proceso así, de aprobación de una nueva ley de universidades prácticamente a espaldas de éstas, es que nos habla de la situación o del estado de las mismas. Esa conciencia crítica de la universidad española que es el profesor Bermejo Barrera viene hablando desde hace años de la burbuja universitaria, esto es, de cómo éstas viven ensimismadas y a resguardo en un mundo autorreferencial, en el que se han vaciado de contenido, por su manoseo, palabras como autonomía, excelencia o calidad, y en el que la única preocupación de sus dirigentes es la dichosa financiación –planteada con el conocido deme el dinero y no me pida que le rinda cuentas–. Para una universidad como ésta, normas como la LOSU, más cosméticas que quirúrgicas, no dejan de ser con seguridad más que un pequeño engorro por supuesto perfectamente sorteable.