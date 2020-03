A Kichi: A veces también es necesario cerrar la boca

Señor José María González, Kichi, alcalde de Cádiz: me duele leer su artículo. Sobre todo, por lo fácil que es hacer daño desde el desconocimiento. Soy enfermero del único hospital de la Sierra de Cádiz desde hace más de 20 años. Sí, señor alcalde, la Sierra tiene hospital. Con independencia de la titularidad del mismo, en este hospital, hoy como tantos en esta Andalucía, la de todos, trabajamos personas que atendemos a la ciudanía en general. Personas que han sacrificado parte de su vida en tener un título, una carrera, una profesión, una vocación. A nosotros nadie nos ha regalado una Alcaldía. Le invito a usted y al alcalde de Alcalá del Valle, a venir y a trabajar codo con codo con los profesionales que estamos en las trincheras de la pandemia. No hemos dejado de atender a sus mayores. A los profesionales que, tras duras jornadas de trabajo, del cansancio acumulado, del miedo que ocasiona batallar, el único consuelo que les queda son las palabras amables del pueblo de la Sierra de Cádiz. De los aplausos y sirenas de los cuerpos de seguridad en la lejanía. Atrás hemos dejado nuestras casas para evitar contagiar a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestras parejas. Porque este bicho es malo, y a pesar de todas las medidas que podamos tener, nos busca y nos encuentra. No es hora de desunir ni separar más. Es hora de ir todos juntos, para salir lo antes posible de este mal sueño y curar las heridas de los damnificados: nuestras propias heridas. Después vendrán las reflexiones. Reflexiones dirigidas a evitar que esto vuelva a ocurrir. A preparar el futuro. Un futuro de unión sin colores, sin demagogia. Un futuro de todos y para todos. Sólo le pido, por respeto a todos los que habitamos en el dolor de la enfermedad, que se queden en casa, que no basta con cerrar bares, tiendas…. A veces, también, es necesario cerrar la boca.