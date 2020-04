Ildefonso Castro: “Pasó por la vida haciendo el bien”

Hoy en nuestra sociedad no es noticia que un Sacerdote con 60 años de vida sacerdotal sirviendo a los demás “Sin esperar nada a cambio” nos haya dejado, el 9 de abril, Jueves Santo,No es noticia acompañar la vida de un Sacerdote “Normal” en su día a día, en sus dificultades y alegrías consumiendo sin ruido su vida a favor de la comunidad que sirve, “Sin esperar nada a cambio” El Sacerdote no es un héroe, es un hombre, que con su humanidad busca seguir a Jesús y servir como en cada ser humano y también belleza y bondad como en cada criatura.El Sacerdote no se pertenece a si mismo; es un hombre que escogido por Dios de entre los hombres, se debe a los demás.Nadie se puede atribuir el HONOR del sacerdocio, es Dios mismo quien escoge o rechaza; pero al que Dios destina para este ministerio, le da la gracia y ayuda extraordinaria.Cada uno de nosotros recibimos unos Dones; unos son llamados para el sacerdocio, otros para otros menesteres y nuestro entrañable Padre Castro, bien puso de manifiesto con su testimonio de vida que los dones no son de nuestra propiedad son para ponerlos al servicio de los demásComo decía San Pablo “Me desgasto y me desgastaré por el bien de las almas y por el reino de Cristo Jesús”. Esto es lo que hizo, éste excepcional Sacerdote durante 60 años.Conocí a Alfonso Castro cuando yo tenía 17 años y el 25 apenas llevaba tres años de Sacerdote, allí en la calle San Francisco nº 11 en un local de la planta baja que tenía la JOC (juventud Obrera Católica) y bendita sea en la hora que le conocí, un joven en plena adolescencia con todas las dificultades que en aquellos años (1963) conllevaba la vida, aún conservo en mi humilde biblioteca el libro del NUEVO TESTAMENTO que él me regalo y que tanto me ha servido para llevar una vida de honestidad y luchar por la Paz y la justicia, esas fueron sus enseñanzas a tantas y tantas personas que le conocimos.Nos enseño el camino de hacer el bien de CAMINAR CON JESÚS DE NAZARET.Su lucha por los mas desfavorecidos se puso de manifiesto con varias actuaciones; Fundando Cooperativas, como la de SOCORENA, DEL SECTOR NAVAL, Otra de NUEVOS MENSAJEROS o la de APARCAMIENTO DE SANTA BARBARA.Su bandera siempre fue luchar por la dignificación de la persona humana,Cuantas gestiones llevo a cabo para fundar Tartessos, para regenerar la Juventud del barrio de Trille, o lograr de la Diputación la cesión de las instalaciones DEL MADRUGADOR, EN EL Pto de Stª María, para reincorporar a Presos de Puerto II para su regeneración, que gran labor llevada a cabo junto con un buen equipo de voluntarios y las Religiosas de la Compasión. Consiguió la habilitación de un piso en pleno barrio de Santa María para convivir con drogaditos, soportando toda clase de vejación de algunos de ellos, recuerdo cuando sufrió la agresión salvaje de una de estas personas, la cual le solicitaba dinero para consumir y, él contestándole la verdad que no tenía, le agredió violentamente causándole diversos moratones en su rostro. No me olvidaré que instándole varios de nosotros a que presentara denuncia, se negó a ello. Este es uno de tantos y tantos testimonios de su vida ejemplar.Recuerdo con una enorme alegría el día que le organizamos el 50 Aniversario de Bodas de Oro Sacerdotales, fue un 29 de junio 2010 festividad de San Pedro y San Pablo, se lleno el Salón de Actos de Tartessos, conseguimos una “Bendición Apostólica de su Santidad el Papa Benedicto XVI, expresamente para él. Le decía su santidad en su escrito que ésta bendición era por su 50 aniversario y por ser “Testigo creíble de Cristo y mensajero valiente de los auténticos valores del Evangelio”En una de las Eucaristías que celebramos cada sábado en Tartessos, nos expuso que el Ateneo de Cádiz, lo había propuesto para el GALARDON DE GADITANO DE LEY, por su inmensa labor a favor de los mas desfavorecidos y, que él se negaba en rotundo a recibirlo porque él sólo cumplía con el Evangelio, al final conseguimos que aceptara pero puso la condición que él no subiría sólo a recibirlo lo haría en unión de todo el equipo de voluntarios, así se hizo. Un 17 de mayo de 2006.-Cuantos testimonios podríamos recabar de personas que estuvieron en la cárcel o metido en el mundo negro de la droga y gracias a su servicio sencillo callado salieron a flote y se regeneraron. Cuanta alegría sentía cuando algunas de estas ya rehabilitadas se acercaban a visitarle junto con sus esposas e hijos, siempre veían en ellos la imagen de Cristo.Cuan emotivo fue el 29 de junio de 2015, cuando en el MADRUGADOR, celebramos en una eucaristía su 55 aniversario de vida sacerdotal.Es muy curiosa las fechas que concurrieron en la vida del Padre Castro:29/6/1960 Festividad de San Pedro y San Pablo, Ordenado Sacerdote en la Catedral de Cádiz, por el Obispo D. Tomás Gutiérrez.29/6/2010, Festividad de los mismos santos, celebro su 50 Aniversario de vida sacerdotal. Falleció, el 9 de abril 2020 JUEVES SANTO, Día en que el Señor Instituyo el Sacerdocio. Verdad que estas coincidencias de festividades tan significativas concurrieran en la vida de nuestro Padre Castro?Tenemos que ser agradecidos y darle gracias al Señor por:Habernos enviado en nuestro camino como guía de muchos a nuestro Cura Bueno.Porque Alfonso, con su testimonio nos enseño a estar cerca de los pobres. Por su humildad.Porque nos inculcó que hay que servir a los demás sin esperar nada a cambio. Por luchar por la injusticia, por crear espacios de PAZ.Que duda cabe que éste Cura BUENO, ha cumplido con creces aquellas palabras de Jesús y que recoge los Evangelistas; San Marcos (9,35) y Mateo (20,20-28)¡¡¡ NO HE VENIDO A SER SERVIDO, SINO A SERVIR !!!

Siempre daba la cara, era un luchador por la Fe, Fiel a la causa de Jesús de Nazaret, era un cristiano que hacía el bien pero en silencio nadie se enteraba.Con cuanto orgullo te habrán recibido tus Padres, Francisca y Juan de ver que la semilla que posaron ha dado un fruto superlativo. A los hechos me remito.El mundo ha perdido muchos de sus valores, poco a poco hemos ido perdiendo la FE, es necesario que surjan “antorchas” (como el Padre Castro) que den un nuevo rumbo al hombre y a su ser.Hay que perder el miedo a luchar y empezar desde cero a vivir, un mundo de PAZ que construyamos entre todos.Entrañable CURA BUENO,

*** HACER UN AMIGO ES UNA GRACIA *** TENER UN AMIGO ES UN DON *** CONSERVAR UN AMIGO ES UNA VIRTUD¡¡¡¡¡ PERO SER TU AMIGO ES UN HONOR !!!!!Gracias Alfonso por tu ejemplaridad de vida.

ALÉGRESE EL CIELO Y LA TIERRA: RESUCITÓ JESUCRISTO!!