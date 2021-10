Glasgow, próxima parada climática

Las cuestiones sociales, económicas y políticas están estrechamente vinculadas o relacionadas con los problemas ambientales". La periodista, escritora y activista canadiense Naomi Klein (1970, Montreal, Canadá) es una voz crítica contra la globalización y el capitalismo. "El cambio climático - afirma Klein- es una alarma que debe despertar a la civilización, un mensaje poderoso que nos llega en forma de incendios, fuertes temporales, inundaciones, sequías (añado, deshielo de los polos). No basta con sustituir las bombillas, se trata de cambiar el mundo, antes de que el mundo cambie tan drásticamente y que se transforme en un sitio inseguro para todos". Lo recojo en mi libro S.O.S. Emergencia Climática, el futuro de la Humanidad en peligro (Utopía, Libros, Córdoba, 2020). Reciente, vimos en el Teatro Central de Sevilla Shock 2, la tormenta y la guerra, puesta en escena por Andrés Lima y el Centro Dramático Nacional. La obra teatral se basa en el libro de Kleine, La doctrina del Shock: el auge del capitalismo del desastre, y refleja la revolución conservadora de Margaret Tatcher y de Ronald Reagan en los años 80 que acabó en el primer gran shock del siglo XXI, con la guerra y la invasión de Iraq el 20 de marzo de 2003 (Recordemos la foto de Durao Barroso: Bush, hijo; Blair y Aznar, el 16 de marzo en las Azores), tras los atentados criminales yihadistas islámicos contra las Torres Gemelas en Nueva York, el 11 de septiembre de 2001.

Las guerras aniquilan a miles de seres humanos, destruyen ciudades y territorios, contaminan la tierra y los ríos. Recordemos las imágenes dantescas de los pozos de petróleo incendiados tras los bombardeos occidentales y su resplandor nocturno, que nos sobrecogía, como nos sobrecogen ahora las imágenes del volcán de Cumbre Vieja, que sumen en el dolor a los palmeros, y a toda España, cuando vemos la furia infernal de la lava que amenaza a las personas y transforma el territorio de la isla bonita.

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 26), en Glasgow (desde mañana 31 de octubre al 12 de noviembre), presidida por el Reino Unido, tratará de fijar las contribuciones de cada país para mitigar el cambio climático, limitando las emisiones de gases de efecto invernadero, según el acuerdo de París de 2015.

¿Qué se espera de esta COP-26? Se discutirá el artículo 6 del acuerdo de París para regular el mercado internacional de carbono, y la financiación acordada en París de 100.000 millones de dólares en 2020 para la adaptación y mitigación de los países en desarrollo. El tratado de París plantea reducir las emisiones de GEI para que el aumento de la temperatura a finales de este siglo se fije entre 1,5º y 2º C, respecto a 1990. Tras la salida de Trump, la presidencia de Biden y la incorporación de EEUU a los acuerdos de París, supone un balón de oxigeno para los negociadores. No así, la ausencia anunciada del líder chino Xi Jinping, siendo China el mayor emisor de GEI (Gases de Efecto Invernadero): CO 2 , Metano, Oxido Nitroso y otros.

Tampoco asistirá Putin, ni el Papa Francisco, pero sí el mandatario indio Narendra Modi. La activista sueca Greta Thunberg muestra su pesimismo: "Podemos tener tantas COP como queramos pero no saldrá nada real".