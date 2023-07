Una vez iniciada la Presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea (UE) por parte de España, una de sus prioridades va a ser el fortalecimiento de las relaciones entre la UE y América Latina-Caribe (UE-CELAC).

Se han establecido los días 17 y 18 de julio de 2023 para la Cumbre de Jefes de Estados y de Gobierno, que se celebrará en Bruselas. Desde que se reformó el sistema de estas Cumbres en 2010, se han celebrado dos Cumbres, la primera en 2013, en Santiago de Chile, y la segunda, en 2015, en Bruselas. La próxima, pues, será la tercera. A nadie se le escapa la importancia estratégica de estas relaciones, no sólo por las cuestiones económicas, que también, sino por las cuestiones culturales, sociales, políticas, etc. Por ello, España lleva siempre en su sello, el fortalecimiento de estas relaciones birregionales.

Pues bien, paralelamente a estas Cumbres de los Jefes de Estado y de Gobierno UE-CELAC, se celebra unos días antes una Cumbre Académica UE-CELAC, que en esta ocasión será la V Cumbre, que ha tenido lugar estos días de julio en Alcalá de Henares, en el marco de la Presidencia española del Consejo de la UE. ¿Cuál es el sentido de esta Cumbre Académica? La esencia es entregar a los Jefes de Estado y de Gobierno UE-CELAC, un documento, fruto de la reflexión, el debate y el acuerdo sobre uno de los más esenciales temas de integración birregional: la integración académica.

Se trata de encontrar un espacio común de educación superior, ciencia, tecnología e innovación CELAC-UE. La libre circulación de los títulos académicos, de los estudiantes, de la formulación de títulos conjuntos entre Universidades, de programas de doctorado, de proyectos de investigación, etc. es una de las enseñanzas que más utilidad nos ha aportado la UE. Cualquiera que se aproxime al Programa Erasmus, que ha permitido a miles y miles de estudiantes de los 27 Estados miembros de la UE y a otros muchos adheridos, el intercambio no sólo académico, sino cultural, personal, idiomático, etc., hoy, constituye uno de los acervos más importantes de la identidad europea.

Esto no estaría completo si no se produce la misma aproximación con América Latina y Caribe porque sus coincidencias culturales, políticas, filosóficas, etc. con la UE, son una realidad inobjetable. No hay en el mundo ninguna otra región que cuente con mayores coincidencias, lo que repercute en la identidad en las estrategias políticas.

En esta necesidad, la educación en general, y particularmente la educación superior, juega un rol de enorme importancia. Por ello, la necesidad de abordar estos desafíos, estas oportunidades y, ¡claro está!, estas amenazas que nos acechan.

Las Universidades y sus centros de investigación no son ajenas a lo que ocurre en el mundo. Hay plena conciencia de la importancia de la contribución universitaria a la transición energética, al estudio de las necesidades del sector productivo, de la economía circular y a otras muchísimas cuestiones de nuestro tiempo.

Por poner tan sólo un ejemplo, permítanme que señale al Instituto de Estudios sobre América Latina, de la Universidad de Sevilla, que dirijo, que concentra una investigación trascendente para las cuestiones de las que vengo hablando. En nuestro entorno trabajamos sectores interrelacionados, interdependientes e interdisciplinares. Por eso, nuestras líneas de investigación afrontan cuestiones como el cambio climático, la gobernanza de las aguas o la contribución de América Latina a la sociedad internacional, desde áreas tan diversas como la propia Historia de América, la Historia del Arte americanista, la lengua y literatura españolas, la antropología social, la sicología social, el derecho internacional, las relaciones internacionales, la economía, la botánica, la ecología, la tecnología.

Somos conscientes, pues, de la importancia de estas Cumbres, tanto la académica, como la política. El mundo actual, complejo, incluso difícil, necesita aunar esfuerzos y es más fácil hacerlo entre iguales.

Por ello, apoyamos esta Cumbre Académica que se ha celebrado estos días en Alcalá de Henares. Nuestro IEAL estuvo presente y trató de contribuir y enriquecer los debates, poniendo sobre la mesa nuestra experiencia. Esperemos que los políticos asuman sus responsabilidades y establezcan acuerdos que mejore la vida individual, ciudadana y política de las personas.

El potencial transformador de la vinculación euro-latinoamericana alcanzará desafíos e integración que hoy ni siquiera vislumbramos. Brindo por ello.